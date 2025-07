Quantos pontos o Náutico ainda precisa para classificar na 1ª fase da Série C?

Jogadores do Náutico comemoram gol pela Série C (Rafael Vieira / DP Foto)

Se consolidando no G8 da Série C com a sequência de resultados positivos, sete jogos de invencibilidade, o Náutico tem uma situação confortável para confirmar a sua vaga na segunda fase da competição, o quadrangular de acesso. Atualmente, o Timbu é o 4º colocado, com 23 pontos somados e restando cinco rodadas para o fim desta primeira parte da competição nacional.

Considerando as três edições anteriores da Terceirona, as primeiras do atual formato, a pontuação considerada segura para confirmar a vaga entre os oito primeiros colocados é 30 pontos. Até aqui no atual formato nenhuma equipe ficou de fora do G8 obtendo essa pontuação.

Para chegar nessa margem de segurança, o Náutico ainda precisará somar mais sete pontos nos últimos cinco jogos. O Timbu necessitaria de mais duas vitórias e um empate para classificar, considerando derrotas. Em caso de seguir a sua invencibilidade, quatro empates e uma vitória também poderiam servir.

Chegar na marca dos 29 pontos também deve garantir a classificação para a próxima fase. De seis equipes que obtiveram essa pontuação no recorte de edições, apenas uma não seguiu adiante na Série C.

Dos cinco jogos que o Náutico ainda disputa nesta primeira fase, três serão no estádio dos Aflitos. Mantendo um hipotético 100% de aproveitamento em casa, o clube alvirrubro avançaria de maneira confortável para o quadrangular do acesso.



Próximo compromisso

O Náutico volta a campo no próximo domingo, 3 de agosto, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Os alvirrubros recebem o Retrô, às 19h, no estádio dos Aflitos. O duelo pernambucano será válido pela 15ª rodada da Terceira Divisão nacional.