Novo cenário: Náutico viverá última rodada da Série C diferente dos últimos anos

Recife, PE, 21/07/2025 - NÁUTICO X CAXIAS - Na noite desta segunda-feira(21), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Caxias pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Jogador do Náutico, Vinicius (Rafael Vieira)

A disputa do Campeonato Brasileiro da Série C vem sendo diferente para o torcedor do Náutico em 2025. Diferente das duas últimas temporadas, o Timbu chega na última rodada da primeira fase com a classificação já garantida ao quadrangular de acesso.

Esta é a terceira vez que o clube alvirrubro disputa a Terceira Divisão com o formato atual, de turno único e todas as equipes se enfrentando na fase regular. Nas outras duas edições, 2023 e 2024, o Náutico chegou ao último compromisso em situações decisivas, que tiveram desfechos negativos aos alvirrubros.

Na temporada de 2023, o clube pernambucano chegou para a 19ª rodada dependendo de suas próprias forças para classificar ao quadrangular de acesso. O Timbu não conseguiu vencer o São Bernardo diante de um Aflitos cheio e amargou a eliminação. Com o empate por 2 a 2 na ocasião, a equipe terminou a fase fora do G8, apenas na 10ª posição.

No ano de 2024 o torcedor viveu um filme repetido. O Náutico também chegou na última rodada dependendo de uma vitória para se classificar, em visita ao Londrina. O resultado foi novamente frustrante e a equipe foi derrotada por 3 a 2 no Paraná, amargando o 9º lugar ao final da tabela.

Neste ano o cenário foi completamente novo para o clube alvirrubro. O Náutico não só se garantiu no quadrangular de acesso, inédito neste atual formato, como também conquistou o feito de maneira antecipada. O Timbu conseguiu a sua classificação matemática ainda na 17ª rodada da Terceira Divisão.

Diferentes dos últimos anos quando realizou jogos decisivos valendo a sua vida na competição nacional, os alvirrubros vivem período de estabilidade e foco absoluto na segunda fase da competição. O Náutico poderá se dar ao luxo até de poupar alguns jogadores para a última rodada, sobretudo os pendurados. Ainda brigando por uma boa colocação, a equipe tende a terminar entre os três primeiros colocados e, no pior dos cenários, será o 5º lugar na classificação final.

Duelo da última rodada

A equipe alvirrubra recebe o Ituano neste sábado (30), às 17h, no estádio dos Aflitos. O jogo frente ao rival paulista será o último antes dos duelos decisivos na busca pelo acesso. O Timbu já tem garantido os seis jogos finais no objetivo de chegar à Segunda Divisão do futebol brasileiro em 2026.