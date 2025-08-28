Náutico busca ser a melhor defesa da 1ª fase da Série C no atual formato; confira

O Náutico está próximo de conseguir marca histórica defensiva na última rodada, frente ao Ituano, nos Aflitos

Defesa do Náutico durante jogo pela Série C (Rafael Vieira / DP Foto)

Com números defensivos que chamam atenção na campanha da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico pode estabelecer um recorde no atual formato da primeira fase da competição. O Timbu está próximo de se tornar a melhor defesa na disputa da fase regular da Terceirona com 20 clubes.

Iniciando em 2022 este novo formato onde todas as equipes se enfrentam em turno único, a melhor marca defensiva pertence à Ferroviária, que sofreu apenas nove gols durante a primeira fase da Série C de 2024. A segunda melhor marca é do Operário-PR, que em 2023 sofreu apenas 10 gols após as 19 rodadas.

O Náutico chegará para a última rodada com apenas sete gols contra a sua meta na competição nacional. O clube alvirrubro pode até sofrer um gol no duelo contra o Ituano, nos Aflitos, que mesmo assim conquistará a grande marca para a história da competição.

Próximo do recorde histórico, o Timbu já tem assegurada a melhor defesa dessa edição de Série C na primeira fase, salvo se sofrer uma goleada histórica. A segunda melhor defesa da Terceirona pertence ao São Bernardo, que já sofreu 13 gols no campeonato, quase o dobro dos alvirrubros.

Além de buscar uma boa colocação antes da segunda fase, o Náutico também mira confirmar essa ótima marca defensiva na última rodada da Série C. A partida entre Timbu e Ituano, assim como todas as outras, acontece no sábado (30), às 17h.