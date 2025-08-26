diariodepernambuco.com.br
Náutico
NÁUTICO

Náutico faz pouso de emergência em Guarulhos após aeronave colidir com pássaro

Aeronave chegou a decolar, mas após colidir com pássaro, precisou pousar em Guarulhos para realizar reparos no motor

Lucas Valle L.V. Jorge

Publicado: 26/08/2025 às 09:53

Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Jogador do Náutico, Bruno Mezenga/Rafael Vieira

Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Jogador do Náutico, Bruno Mezenga (Rafael Vieira)

A equipe do Náutico teve mais um problema aéreo na última segunda-feira (25). Após o problema elétrico no voo de ida, a volta para Recife teve outro problema, a aeronave que levava a delegação alvirrubra colidiu com um pássaro e teve que fazer um pouso de emergência.

O avião com o elenco alvirrubro saiu de Congonhas e na decolagem colidiu com um pássaro. Por segurança, a aeronave teve que realizar um pouso de emergência em Guarulhos. Logo após os reparos necessários, a delegação alvirrubra conseguiu realizar a viagem de ida para Recife e inicia seus trabalhos para a próxima partida nesta terça-feira (26).

 

VOO DE IDA
O Timbu foi a São Paulo enfrentar o São Bernardo pela 18ª rodada da Série C. Já no voo de ida, o clube teve problemas com o avião que faria a viagem, devido a uma pane elétrica, que fez com que o Timbu chegasse a São Paulo apenas no dia da partida. O jogo teve que ser adiado, devido aos problemas ocorridos.

PRÓXIMO JOGO

A partida entre São Bernardo e Náutico terminou em 1 a 1. Agora a equipe alvirrubra enfrenta o Ituano pela última rodada da terceira divisão, a partida acontece no próximo sábado (29), às 17h, nos Aflitos.  

