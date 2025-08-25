Náutico perde sequência de vitórias, mas mantém expressiva invencibilidade na Série C

Após cinco vitórias consecutivas, o Náutico ficou no empate diante do São Bernardo no último domingo (24), atuando fora de casa

Goleiro do Náutico Wellerson em partida pela Série C do Brasileiro (Janes Carvalho/Onzex Press)

Já classificado para a segunda fase da Série C, o Náutico visitou o São Bernardo no último domingo (24) visando uma boa colocação dentro do G8 e manter as suas marcas que vinham sendo conquistados durante a campanha na competição nacional. Com o empate por 1 a 1 em São Bernardo do Campo, o Timbu teve interrompida sua sequência de vitórias, mas manteve uma expressiva invencibilidade.

O clube alvirrubro vinha de cinco vitórias consecutivas em sua campanha na Terceirona, que fez o time assumir a vice-liderança e garantir de maneira antecipada a sua vaga no quadrangular de acesso. O Náutico não sabia o que era sequer empatar um jogo desde o dia 13 julho, ainda na 12ª rodada.

Apesar de arrancada na pontuação ser interrompida contra o rival paulista, os comandados de Hélio dos Anjos alargaram a sua sequência de jogos sem ser derrotados. Pela Série C, agora são 11 jogos seguidos que o clube pernambucano não sabe o que é perder.

Outra marca que acabou chegando ao fim na partida do último domingo foi de jogos sem sofrer gols. O Náutico elevou o nível da melhor defesa da Série C e ostentou o número de oito jogos seguidos sem ser vazado. O gol sofrido na última rodada, porém, não impediu a solidez defensiva da equipe, que ainda tem apenas sete gols contra a sua meta em 18 rodadas de Série C do Brasileiro.

O último jogo da primeira fase da Série C, marcado para o próximo sábado (30) contra o Ituano, servirá para a manutenção dos jogos invictos do clube alvirrubro. Ainda interessado na posição a tabela, o Timbu recebe a equipe do Ituano pretendendo chegar ao 12º jogo sem derrotas. A marca elevaria ainda mais a moral do clube para a disputa do quadrangular de acesso.



