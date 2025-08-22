Voo que levava delegação do Náutico para São Paulo é interrompido por pane elétrica

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Reprodução / Redes Sociais)

Um verdadeiro susto aconteceu com a delegação do Náutico nesta sexta-feira (22). O avião que levava a equipe para São Paulo precisou abortar a decolagem devido a uma pane elétrica. O Timbu encara o São Bernardo neste sábado (23), em São Bernardo do Campo e, por isso, voava com destino a Congonhas.

A aeronave precisou realizar uma freada brusca quando já estava prestes a realizar a decolagem. Segundo a companhia aérea Gol, responsável pela aeronave, todos os passageiros desembarcaram com segurança e o avião seguiu para manutenção.

O contratempo deverá atrasar a programação do Náutico até a chegada em São Bernardo do Campo. Antes previsto para chegar durante a tarde em território paulista, o Timbu só deverá aterrissar em São Paulo na noite desta sexta-feira. O confronto frente ao São Bernardo acontece às 17h do sábado (23), no Estádio 1º de Maio, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.