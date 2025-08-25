Ponte Preta vence CSA e ultrapassa o Náutico na classificação da Série C
Publicado: 25/08/2025 às 23:40
Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos (Rafael Vieira)
O Náutico caiu para a terceira posição na Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu foi ultrapassado pela Ponte Preta, que nesta segunda (25) bateu o CSA por 2x1 no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), no complemento da 18ª rodada da competição.
A Macaca chegou aos 33 pontos e alcançou a 10ª vitória. O Alvirrubro também tem 33 pontos, mas com nove vitórias, primeiro critério de desempate.
Faltando uma rodada para o final da 1ª fase, o Náutico vai tentar recuperar a posição contra o Ituano, sábado (30), nos Aflitos. Já a Ponte Preta joga no Moisés Lucarelli contra o Londrina. Todos os jogos da 19ª rodada serão no sábado (30), às 17h.
A liderança já é do Caxias, que soma 37 pontos. Os oito primeitos colocados avançam para a 2ª fase da Série C. Na nova etapa, os oito classificados vão ser divididos em dois grupos de quatro equipes cada, com os dois primeiros de cada chave, depois de jogos de ida e volta, conseguindo o acesso para a Série B em 2026.
EMPATE EM SÃO PAULO
O Náutico ficou no 1 a 1 com o São Bernardo, no último domingo, em jogo realizado no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.