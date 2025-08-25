Náutico: confira chaveamento e vantagens para o quadrangular de acesso na Série C

O Náutico já está classificado para a segunda fase da competição, buscando agora a melhor colocação possível no final da primeira fase

Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Comemoração, Igor Bolt ( Rafael Vieira)

Já classificado para o quadrangular de acesso da Série C e mantendo sua vice-liderança com o empate frente ao São Bernardo, no último domingo (24), o Náutico agora busca terminar na melhor colocação possível para possuir vantagens e um melhor chaveamento na segunda fase da disputa nacional.

Restando uma rodada para o fim, o Timbu ainda pode terminar a primeira fase em quatro diferentes posições. O clube alvirrubro atualmente é o 2º colocado e pode cair até para a 5ª posição, dependendo de diferentes resultados nos jogos restantes. Confira os cenários e vantagens de acordo com a posição do Náutico ao fim da primeira fase.

Classificação em 2º

Caso termine a fase regular da Série C na 2ª posição, o Náutico terá como adversários no quadrangular os 3º, 6º e 7º colocados. O Timbu iniciaria como visitante a disputa e encerraria decidindo nos Aflitos, em mandos de campo alternados.

Classificação em 3º

Passando em 3º lugar a situação do chaveamento seria a mesma para o clube pernambucano, com a única mudança ficando por conta da ordem do mando de campo. Também realizando o último jogo em casa e o primeiro fora, os alvirrubros deixariam de ter mandos alternados, jogando a 2ª e 3ª rodada em casa, enquanto a 4ª e a 5ª como visitante.

Classificação em 4º

Classificando na 4ª posição a situação mudaria de figura. O Timbu teria pela frente o líder da primeira fase no chaveamento, Caxias, e ainda realizaria confrontos contra o 5º e 8º colocado. A situação do mando de campo seria idêntica de terminar em 3º lugar.

Classificação em 5º

O pior cenário para o Náutico é terminar a primeira fase fora do G4, apesar de chance hipotética. Tendo a mesma tabela de adversários que se terminasse em 4º lugar, o clube alvirrubro não jogaria a última partida do quadrangular em seus domínios, podendo decidir o acesso na condição de visitante.

Situação na tabela

O Timbu é o 2º colocado na Série C e possui uma vantagem de três pontos em relação aos três adversários abaixo: Ponte Preta, Londrina e São Bernardo. A Macaca ainda entra em campo pela 18ª rodada e se vencer, ultrapassa os alvirrubros na tabela de classificação. Matematicamente, o Náutico não tem mais possibilidade de chegar na 1ª posição, garantida pela equipe do Caxias.



