Após empate, Hélio dos Anjos analisa partida e mostra confiança em Wellerson

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Gabriel França/CNC)

Classificado para a segunda fase da Série C, no último domingo (24), o Náutico empatou no penúltimo jogo da primeira fase contra o São Bernardo. Após o ponto somado, o técnico Hélio dos Anjos analisou os erros cometidos na partida, ressaltou a ótima postura e desempenho dos atletas e demonstrou toda confiança no goleiro Wellerson.

Em entrevista coletiva após a partida, Hélio dos Anjos afirmou que mesmo com a vaga na próxima fase da competição, o elenco se manteve disposto em vencer a partida, apresentando muita qualidade e competitividade no jogo. Além disso, o técnico alvirrubro analisou os erros e acertos do time na partida.

" Eu gostei do comportamento da minha equipe, enfrentamos um adversário fora de casa com muita qualidade. Nós ficamos até os 30 minutos do primeiro tempo com a supremacia do jogo, nos perdemos um pouco nos últimos 15 minutos de jogo e ali chamou a atenção da gente sobre participação ofensiva de jogadores importantes", disse Hélio.

"Nós tentamos duas saídas por dentro no início do segundo tempo. Uma proporcionou uma jogada superofensiva. A outra, nós fizemos um corta-luz. E não se faz corta-luz naquela zona de campo e tomamos o gol. Nada que preocupe você em perder essa invencibilidade de gols. Mas o time reagiu" completou.



Mesmo sofrendo o primeiro gol depois de oito jogos, o técnico Hélio dos Anjos mostrou confiança ao falar do goleiro Wellerson, que assumiu a titularidade da equipe após a lesão de Muriel. Wellerson disputou nove partidas em 2025, sendo cinco pelo Pernambucano, duas da Copa do nordeste e duas pela Série C. O goleiro manteve o time sem sofrer gols em quatro dessas nove partidas e deve seguir na titularidade contra o Ituano.

"O Wellerson para mim tá tão bem preparado quanto o Muriel, já tinha mostrado isso no jogo contra o ABC. Bem treinado, jogador participativo, bem com o pé e acima de tudo tem toda nossa confiança", afirmou o técnico do Timbu.



