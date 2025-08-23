Devido ao adiamento da partida, Náutico continua preparação para enfrentar o São Bernardo

Time do Náutico em treinamento (Gabriel França/ CNC)

Com o atraso no voo da delegação do Náutico para São Paulo, a partida entre o Timbu e o São Bernardo foi remarcada deste sábado (23) para o domingo (24), às 19h. Com a modificação nas programações dos clubes, a equipe alvirrubra realizou o último treino antes da partida neste sábado (23), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, na região do ABC Paulista.

O elenco do Náutico desembarcou em São Paulo na madrugada deste sábado (23), devido ao atraso na decolagem do avião. O motivo do atraso foi uma pane elétrica que aconteceu na aeronave que levaria a delegação para São Bernardo, local da partida. Devido ao tempo de preparação para a partida aumentar, o Náutico continuou os treinamentos na tarde deste sábado (23), no Estádio Bruno José Daniel, casa do Santo André.

Em entrevista à Rádio Jornal, o vice-presidente do Náutico, Eduardo Granja confirmou que o adiamento da partida foi conversado e confirmado com a CBF e empresas detentoras dos direitos de transmissão. O motivo seria o desgaste físico que os atrasos geraram aos jogadores.

"Nós perdemos mais de 14h de atrasos na chegada a São Bernardo, o que gera um impacto físico enorme aos nosso atletas manter o jogo na tarde do sábado. Então o adiamento foi bem construído junto a CBF, a agência que organiza o campeonato e com as televisões também. E fomos informados agora há pouco que o adiamento está confirmado para o domingo às 19h, como novo horário do jogo", disse Eduardo Granja

JOGO

Náutico e São Bernardo se enfrentam neste domingo (24), às 19h, no Estádio Municipal 1° de Maio. A partida é válida pela 18ª rodada da Série C de 2025 e coloca frente a frente o time alvirrubro que já está classificado para a próxima fase da competição e o alvinegro que pode carimbar seu passaporte nesta rodada. Atualmente o Timbu está na 2ª colocação, com 32 pontos somados, já o Tigre do ABC se encontra em 5° lugar, com 29 pontos, a seis pontos do primeiro time fora do G8, Guarani, com 23 pontos.