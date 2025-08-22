Após problemas no voo, jogo do Náutico contra o São Bernardo é alterado para o domingo (24)

Após problemas na aeronave, o Náutico teve um atraso considerável no embarque para São Paulo e solicitou o adiamento da partida

Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Time do Náutico (Rafael Vieira)

Após o Náutico não conseguir decolar para São Paulo por uma pane elétrica na aeronave que levava a sua delegação nesta sexta-feira (22), o clube alvirrubro conseguiu a mudança no dia da partida contra o São Bernardo. Originalmente marcado para acontecer no sábado (23), às 17h, o duelo agora será realizado no domingo (24), às 19h.

Devido ao problema na decolagem e novas previsões para o voo, o Timbu teve um atraso considerável para embarcar rumo ao território paulista, onde visita o Tigre do ABC no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.



A solicitação do Náutico ocorreu junto a CBF. Os pernambucanos alegaram prejuízos na preparação para o confronto, já que só chegariam ao local da partida na madrugada do próprio sábado, pela nova previsão de embarque na noite desta sexta-feira.

