"O bom ficou para trás, o melhor está lá na frente", diz Hélio dos Anjos sobre momento do Náutico

O treinador alvirrubro participou de coletiva e destacou as mudanças no ambiente do clube, que já foca no quadrangular da Série C

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Gabriel França/CNC)

Classificado com duas rodadas de antecedência ao quadrangular decisivo da Série C, o Náutico vive um grande momento na competição. Vice-líder com 32 pontos, o Timbu soma cinco vitórias consecutivas, está invicto há 12 jogos e não sofre gols há oito rodadas, uma marca que o coloca a equipe de Hélio dos Anjos como a melhor defesa das quatro divisões do futebol brasileiro.

Neste sábado (23), o clube alvirrubro encara o São Bernardo, às 17h, no Estádio 1º de Maio, em duelo válido pela 18ª rodada. A última da primeira fase será contra o Ituano, no dia 30, nos Aflitos. Com a vaga já garantida, o técnico Hélio dos Anjos enxerga um grupo fortalecido para a sequência, mas fez questão de ressaltar o papel coletivo na evolução recente.

"Não posso reclamar de nada dos meus jogadores desde o primeiro dia em que cheguei aqui, em relação ao ambiente para trabalhar. Naturalmente, você vê o grupo hoje muito mais solto, convicto, confiante e mais treinado. A realidade é simples: ninguém está aqui puxando nada para o trabalho que nós passamos a desenvolver no clube, porque Hélio dos Anjos não mudou nada", expressou o treinador.

"O que mudou foi a mentalidade do clube, a mentalidade de todos. O que mudou foi os jogadores acreditarem na proposta de trabalho e naquilo que a gente pensa sobre o futebol de hoje", completou.

FOCO POR VOOS AINDA MAIORES

A boa fase se reflete também nos treinamentos, como destacou o treinador. Apesar da invencibilidade e da consistência defensiva, Hélio mantém os pés no chão e adota discurso forte, de foco total na fase decisiva.

"O grupo faz trabalho que nos deixa mais confiante. Ontem fizemos um trabalho voltado para o jogo que dá vontade de parar com um tempo muito menor do que está previsto, mas temos metas a serem alcançadas ao longo do dia, de volume relacionado à intensidade, e a gente fica muito feliz", disse.

"Felizes porque estamos confiantes, mas tem uma coisa muito boa no nosso grupo e esse é um discurso nosso: 'o bom ficou para trás, o melhor está lá na frente'. O bom foi você ter conquistado, ter melhorado, mas o mais importante está lá na frente e é em busca disso que vamos continuar trabalhando. Hoje o ambiente é diferente de quando chegamos."

O Náutico já tem assegurada a presença no quadrangular que definirá o acesso à Série B. A missão agora é manter o nível de desempenho e chegar à fase decisiva com a confiança em alta.

"Acima de tudo, o futebol é resultado, e para isso é trabalhar. E para trabalhar você precisa de um time. Não falo só de jogadores, falo de todos os componentes: direção, pessoal da mídia, do comercial, nosso staff no CT. A consequência disso é dar resultado dentro de campo, e temos consciência de que precisamos melhorar muito ainda e o principal é que ninguém aqui ganhou nada", finalizou Hélio.