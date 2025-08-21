Náutico oficializa o retorno do atacante Samuel Otusanya
O atleta nigeriano espera ter seu nome publicado no BID para ficar à disposição contra o São Bernardo
Publicado: 21/08/2025 às 17:27
Atacante Samuel Otusanya em ação pelo Náutico (Rafael Vieira)
O Náutico oficializou nesta quinta-feira (21) o retorno do atacante nigeriano Samuel Otusanya, que chega por empréstimo junto ao Criciúma até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. Com passagem no futebol pernambucano também pelo América-PE, clube ao qual pertencia, o jogador deixou os Aflitos em abril para defender o Tigre na Série B.
Se for regularizado a tempo, Sam pode ser novidade já na próxima rodada da Série C, quando o Timbu encara o São Bernardo, neste sábado (23), às 17h, no Estádio 1º de Maio. A liberação depende apenas da publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Antes de deixar o Náutico, Otusanya já havia disputado 16 jogos (14 como titular), três gols e uma assistência, por Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, ainda sob o comando do técnico Marquinhos Santos.
A volta do atacante atende a um pedido da comissão técnica, que buscava um centroavante com mais mobilidade para diversificar as opções ofensivas.
The Machine is back! O nigeriano Samuel Otusanya retorna ao Náutico com um único objetivo: unir forças na #EnergiaDoAcesso. Welcome back, Sam! ???????????????? pic.twitter.com/ztouEOSRvw— Náutico (@nauticope) August 21, 2025