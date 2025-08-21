diariodepernambuco.com.br
Náutico
NÁUTICO

Náutico oficializa o retorno do atacante Samuel Otusanya

O atleta nigeriano espera ter seu nome publicado no BID para ficar à disposição contra o São Bernardo

Gabriel Farias

Publicado: 21/08/2025 às 17:27

Atacante Samuel Otusanya em ação pelo Náutico/Rafael Vieira

O Náutico oficializou nesta quinta-feira (21) o retorno do atacante nigeriano Samuel Otusanya, que chega por empréstimo junto ao Criciúma até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. Com passagem no futebol pernambucano também pelo América-PE, clube ao qual pertencia, o jogador deixou os Aflitos em abril para defender o Tigre na Série B.

Se for regularizado a tempo, Sam pode ser novidade já na próxima rodada da Série C, quando o Timbu encara o São Bernardo, neste sábado (23), às 17h, no Estádio 1º de Maio. A liberação depende apenas da publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Antes de deixar o Náutico, Otusanya já havia disputado 16 jogos (14 como titular), três gols e uma assistência, por Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, ainda sob o comando do técnico Marquinhos Santos.

A volta do atacante atende a um pedido da comissão técnica, que buscava um centroavante com mais mobilidade para diversificar as opções ofensivas.

