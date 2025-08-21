Náutico: Paulo Sérgio e Mateus Silva estão fora contra o São Bernardo; Sam pode reestrear

O centroavante e zagueiro do Timbu serão preservados do duelo fora de casa, enquanto Otusanya deve virar opção para Hélio dos Anjos

Recife, PE, 21/07/2025 - NÁUTICO X CAXIAS - Na noite desta segunda-feira(21), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Caxias pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos. (Rafael Vieira)

O Náutico terá baixas importantes para o duelo decisivo contra o São Bernardo, neste sábado (23), às 17h, no Estádio 1º de Maio, pela Série C. O técnico Hélio dos Anjos confirmou, em coletiva de imprensa, que o zagueiro Mateus Silva e o atacante Paulo Sérgio não estarão à disposição.

Segundo o treinador, Mateus segue em processo de recuperação e ainda não reúne condições de jogo. Já Paulo Sérgio é baixa devido a problemas físicos. O centroavante soma 15 partidas na temporada e foi vetado no jogo contra o Londrina, há duas rodadas, devido a dores lombares. Contra o Anápolis, também não entrou em campo e foi diagnosticado com lesão de grau 1 na coxa.

"O Mateus ainda vou segurar. Acredito que, contra o Ituano, vai estar em condições. Prefiro deixá-lo trabalhar um pouco mais", explicou.

"Contra o Londrina, ele ficou fora porque passou a semana toda com um problema lombar seríssimo, praticamente igual ao do Auremir. Sabíamos que íamos enfrentar um campo duro lá e optei por não utilizá-lo. Infelizmente, no aquecimento, apresentou um pequeno problema atrás do joelho, na posterior, e nem fez o treinamento após o jogo. Acusou grau 1 assim que chegou aqui. Está tratando e tentando melhorar", detalhou Hélio.

OTUSANYA DE VOLTA

Por outro lado, a novidade deve ser a presença do atacante Samuel Otusanya, que retorna ao Náutico por empréstimo do Criciúma. O nigeriano já foi oficializado como reforço do Timbu para a sequência do Campeonato Brasileiro e depende apenas de ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição.

"Se o Sam (Otusanya), que chegou, reunir condições, ele vai seguir com a gente e vamos ter um grupo bem forte para essa partida", afirmou o treinador.