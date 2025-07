Com desfalques por suspensão, veja a provável escalação do Náutico contra o Guarani

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Gabriel França / CNC)

De olho em se manter no G8 da Série C, o Náutico visita o Guarani neste sábado (26), às 17h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Para o duelo, o Timbu sofrerá com três desfalques, todos por suspensão.

O próprio técnico Hélio dos Anjos abre a lista dos desfalques alvirrubros. O treinador levou o terceiro cartão amarelo diante do Caxias e está suspenso para comandar a equipe da área técnica. O seu filho e auxiliar técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos, estará na beira do campo com a equipe.

Em relação aos jogadores, mais dois titulares da equipe estarão cumprindo suspensão por cartões amarelos no duelo em Campinas. Os suspensos são o volante Igor Pereira e o atacante Hélio Borges. Igor Pereira, inclusive, vinha em uma sequência de seis jogos seguidos como titular pelo Náutico. Hélio Borges, por sua vez, havia ganhado a titularidade no último jogo.

Para o lugar de Igor Pereira, a substituição natural será a entrada de Auremir. O experiente jogador volta ao time titular na função de primeiro volante. Na vaga de Hélio Borges, Kelvin também retorna ao time e será o titular no lado direito do ataque alvirrubro.

O restante da equipe não sofrerá alterações por questões técnicas. Com um sistema defensivo já consolidado, a comissão técnica alvirrubra vem buscando escalar o ataque ideal e o desempenho ofensivo na vitória diante o Caxias agradou.

Confira a provável escalação do Náutico

Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Lucas Cardoso; Vinícius, Kelvin e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.