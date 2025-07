Técnico do Náutico celebra intensidade do ataque da equipe diante do Caxias

Dono da melhor defesa da Série C, o Náutico mostrou evolução na parte ofensiva, com foco na questão física e grandes atuações individuais

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico, fala sobre intensidade da equipe (Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico conquistou importante vitória contra o Caxias, na última segunda-feira (21), pela Série C do Campeonato Brasileiro. Para além do resultado de 2 a 0, o desempenho da equipe alvirrubra chamou atenção, sobretudo com o ritmo do ataque. Dono da melhor defesa da Terceirona, o Timbu mostrou evolução e força ofensiva.

Após o desempenho, o técnico Hélio dos Anjos celebrou a intensidade atingida pelo sistema ofensivo da equipe. O comandante ressaltou o nível físico e o desempenho individual dos atacantes do Náutico.

“Trabalhei muito durante a semana esse nosso lado esquerdo, para a gente fazer uma flutuação de dois jogadores super interessantes. Para vocês terem ideia, o Lucas (Cardoso), mesmo saindo, deu 31 sprints acima de 25 quilômetros, o Vinícius deu 27. Dois jogadores que cresceram muito no decorrer da partida”, explicou o comandante.

“No primeiro tempo, eu achei que o Paulo (Sérgio) estava muito estático, o nível de participação estava baixo. Tanto estava baixo que ele melhorou. Ele fez praticamente o triplo de sprints no segundo tempo. O sprint é a mobilidade do jogador. Melhoramos isso e para mim o Vinícius fez um segundo tempo do Vinícius o tempo todo no Náutico. Fizemos o garoto (Lucas Cardoso) flutuar pelo meio e o Vinícius dar velocidade pela lateral”, completou.