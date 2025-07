Náutico visita o Guarani com vantagem recente fora de casa sobre o rival

O Náutico e o Bugre irão se encontrar pela primeira vez na Série C, em duelo deste sábado (26), no Brinco de Ouro

Náutico venceu o Guarani pela Série B de 2021, em Campinas (Celso Congilio / Guarani FC)

Já em reta decisiva de primeira fase da Série C do Brasileiro, 14ª rodada, o Náutico visita o Guarani no próximo sábado (26), às 17h, no Brinco de Ouro. As equipes se reencontram após três anos e o Timbu tem retrospecto recente favorável atuando contra o rival na condição de visitante.

Das últimas três visitas a Campinas, os pernambucanos venceram em duas ocasiões e perderam apenas uma vez. Ambas as vitórias alvirrubras aconteceram em partidas pela Série B, nos anos de 2020 e 2021. O encontro deste sábado, aliás, será o primeiro entre os times pela Terceira Divisão nacional.

Apesar de bom recorte, o duelo mais recente com o mando do Bugre terminou em derrota do Timbu. O último encontro ocorreu na Série B de 2022, ano do rebaixamento do Náutico para a Série C, e o clube paulista venceu pelo placar de 1 a 0.

Trazendo o retrospecto histórico, a situação também deixa de ficar favorável para os alvirrubros. Em 12 jogos realizados na casa do Guarani, o Náutico acumula oito derrotas, com mais um empate e três vitórias.

Situação atual

O Náutico chega em momento de alta na disputa da Série C. O time alvirrubro subiu para a 6ª posição na tabela de classificação, com 20 pontos conquistados. O Guarani é o 12º colocado, acumulando 16 pontos na competição.