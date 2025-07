Guarani x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações para o duelo pela Série C

O Náutico visita a equipe paulista neste sábado (26), às 17h, no Brinco de Ouro, pela 14ª rodada da competição nacional

SÉRIE C

Jogadores do Náutico em comemoração de gol (Rafael Vieira / DP Foto)

Vindo em uma crescente na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico visita o Guarani neste sábado (26), às 17h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A partida é válida pela 14ª rodada da Terceirona e terá transmissão da Band, DAZN, SportyNet+ e SportyNet (YouTube).

O Timbu chega para o duelo embalado pela última rodada. A equipe superou o líder Caxias, nos Aflitos, e se consolidou do G8 da competição nacional. Atualmente, os alvirrubros ocupam a 6ª posição na classificação, com 20 somados e dois pontos de vantagem em relação ao primeiro time fora do G8, atualmente o CSA.

O Náutico chega em Campinas também ostentando uma sequência de invencibilidade. A equipe pernambucana não perde há seis partidas pela Série C, com três vitórias e três empates no recorte.

O que mais vem chamando atenção no bom momento alvirrubro são os números defensivos. Nessa sequência de seis jogos invictos, a equipe sofreu apenas um gol, na vitória sobre o Maringá. São quatro jogos consecutivos que a meta do goleiro Muriel não é vazada.

O Guarani, por sua vez, teve o seu bom momento interrompido na última rodada. A equipe de Campinas vinha embalada com sete jogos de invencibilidade pela Terceirona, até ser derrotada pelo Anápolis, em Goiás. Com o resultado negativo no último jogo, o Bugre estacionou na 12ª posição da tabela, ficando dois pontos atrás do 8º colocado, atualmente o Brusque.

Náutico

O técnico Hélio dos Anjos terá problemas para escalar a equipe titular. Os desfalques começam pelo próprio técnico, que está suspenso pelo acumulo de cartões. Também estarão fora o volante Igor Pereira e o atacante Hélio Borges, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

As substituições não deverão promover grandes mudanças na estrutura do time. Para a vaga de Igor Pereira, o experiente Auremir retorna à equipe na função de primeiro volante. No lugar de Hélio Borges no lado direito de ataque, Kelvin deve recuperar a vaga.

Na véspera do duelo, o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos projetou o confronto frente ao Guarani. “Quando a nossa proposta de jogo, isso não muda, dentro ou fora de casa. Com relação ao adversário, é um adversário que ganhou apenas um jogo fora de casa. A gente pode observar que o padrão deles dentro de casa é muito forte. Então temos que ter uma atenção muito grande, porque é um jogo de dois times de camisa. Acredito que vai ser um jogo muito interessante, como foi contra o Caxias, um jogo franco”, disse o auxiliar técnico do Náutico

Guarani

O Bugre deve ter o desfalque do zagueiro Alan Santos. O capitão da equipe deixou o duelo contra o Anápolis lesionado e deve ficar de fora do jogo deste sábado. Para o seu lugar, a tendência é a entrada do lateral-direito Cicinho.

O resto da equipe deve ser mantida pelo técnico Marcelo Fernandes. A equipe mandante precisará melhorar o seu poder ofensivo para voltar a pontuar na Série C. O Guarani sofre com pouca bola na rede de seu ataque, que só marcou 10 gols na competição.

Ficha do jogo

Guarani: Andrey, Cicinho, Alysson, Raphael e Emerson Barbosa; Kadi, Caio Mello e Diego Torres; Isaque, Mirandinha e Bruno Santos. Técnico: Marcelo Fernandes.

Náutico: Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Lucas Cardoso; Vinícius, Kelvin e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Brinco de Ouro, Campinas

Horário: 17h

Árbitro: Jose Mendonca da Silva Junior(PR)

Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Juniore Joao Fabio Machado Brischiliari (ambos do PR)

Transmissão: Band, DAZN, SportyNet+ e SportyNet (YouTube)