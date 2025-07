Beto Lago: 'Náutico muda no segundo tempo e conquista grande vitória sobre o líder da Série C'

Náutico (Rafael Vieira/DP Foto)

Grande vitória

No embate entre a melhor defesa e o melhor ataque, o Náutico se destacou ao vencer o Caxias por 2x0, nos Aflitos. O Timbu avança para a sexta colocação, abrindo distância no G8. O técnico Hélio dos Anjos iniciou a partida com um ataque com Lucas Cardoso, Vinícius, Paulo Sérgio e Hélio Borges, mas o primeiro tempo foi marcado por um duelo apagado. Nervoso em campo, o Náutico cometeu muitas faltas, teve discussões com a arbitragem e pouco produziu ofensivamente. Já o Caxias, líder da Série C, não aproveitou a performance abaixo do time alvirrubro e também foi ineficaz na finalização. O momento que mexeu na arquibancada foi a entrada de um cachorro em campo, que animou a torcida nas arquibancadas. No segundo tempo, Hélio dos Anjos percebeu a necessidade de mudar o comportamento da equipe. O Náutico começou a marcar a saída de bola do Caxias, o que dificultou a criação de jogadas para os gaúchos. A pressão surtiu efeito e, aos 15, um escanteio encontrou Paulo Sérgio livre na área, que não hesitou e colocou a bola no fundo das redes. A torcida, empolgada, fez com que o Timbu mantivesse a pressão sobre o Caxias. Mesmo com tentativas em bola parada, a equipe gaúcha pouco levou perigo. Aos 37, Vinícius disparou um chute que desviou na defesa e encontrou o caminho do gol, selando um justo 2x0 para o Náutico. Essa vitória representa um passo decisivo para que o Timbu se fortaleça na próxima fase do Campeonato Brasileiro.



Hélio dos Anjos exalta atuação do Náutico contra o Caxias: "Segundo tempo brilhante"

Hoje, o Conselho do Santa Cruz se reúne para discutir a aprovação das contas de 2024 e o orçamento para 2025. No entanto, a SAF será certamente uma pauta central da discussão, à medida que os conselheiros analisam as propostas dos investidores para a parceria.



Desempenho em queda

O Santa Cruz caiu da melhor campanha do primeiro turno da Série D para a 52ª posição entre 64 times na competição. O técnico Marcelo Cabo expressou sua perplexidade, afirmando que está “tentando entender” essa drástica queda de desempenho. Sua declaração reflete a confusão e a pressão em que a equipe se encontra neste cenário desafiador.



Preparação física do Sport

O Sport enfrenta desafios especialmente na parte física da equipe. É evidente que a comissão técnica precisa investir mais na preparação física. O time demonstra uma queda significativa de rendimento no segundo tempo das partidas, uma questão que se arrasta desde o início da temporada, e que deve ser abordada urgentemente para melhorar o desempenho da equipe.



Evitar a pior campanha

Para muitos torcedores do Sport, a prioridade é evitar a pior campanha da história nos Brasileiros. O Leão precisará conquistar 21 pontos, superando as piores marcas já registradas por Chapecoense (15 pontos, em 2021), América/RN (17 pontos, em 2017) e Náutico (20 pontos, em 2013). Com 25 jogos restantes, questiona-se: será que o Leão consegue?