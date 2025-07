Hélio dos Anjos exalta atuação do Náutico contra o Caxias: "Segundo tempo brilhante"

O técnico do Náutico fez questão de elogiar a partida da equipe, que terminou com vitória sobre o líder da Série C

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico conquistou nesta segunda-feira (21) um grande resultado nas suas pretensões na Série C. Os alvirrubros venceram o líder Caxias por 2 a 0, nos Aflitos, e assumiram a 6ª posição na tabela de classificação.

Após o jogo, o técnico Hélio dos Anjos falou sobre a atuação da equipe na grande vitória conquistada. O treinador alvirrubro exaltou o jogo dos seus comandados e elogiou o desempenho obtido no segundo tempo do Timbu.

“O jogo em si, foi um jogo muito tático no primeiro tempo, muito difícil. Eu achei que a mobilidade do meu ataque central não foi boa, melhoramos isso. Fizemos um segundo tempo brilhante. O segundo tempo de uma semana de trabalho de muita dedicação”, iniciou Hélio dos Anjos.

“O grupo no primeiro treino sabia que eu iria mexer e foi muito importante. Eu acho que um time que definiu 17 vezes ao gol e com sete dentro do gol, já melhoramos muito nesse sentido. Defensivamente nós passamos a régua mais uma vez. Hoje nós fizemos uma coisa que eu os parabenizei, fizemos 1 a 0 e continuamos marcando pressão. A parte ofensiva deles (Caxias) fizeram 24 gols na competição, o dobro do que a gente tinha feito, mas enfrentou um time que foi altamente dedicado no aspecto tático. Fizemos muito por merecer esse resultado”, completou.