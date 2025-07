Zagueiro Mateus Silva projeta duelo do Náutico contra o Caxias: "Jogo grande"

O defensor do Náutico falou sobre a grandeza do confronto e pregou a força do time atuando nos Aflitos

Mateus Silva, zagueiro do Náutico (Gabriel França / CNC)

Nesta próxima segunda-feira (21), o Náutico recebe o Caxias, às 19h30, nos Aflitos, em jogo válido pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu terá pela frente o líder do campeonato.



Em entrevista coletiva, o zagueiro Mateus Silva projetou o desafio alvirrubro. O defensor ressaltou a grandeza do confronto e projetou bom desempenho do Náutico atuando diante do seu torcedor. Matheus Silva ainda ressaltou o trabalho que vem sendo feito pela equipe na competição nacional.

“Jogo grande. Jogo que todo jogador quer jogar, jogo decisivo. Vai vir o líder da competição e nada melhor do que a gente jogar na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. A gente é uma equipe experiente, cascuda, e vamos trabalhar forte durante a semana, porque eu tenho certeza de que segunda-feira vamos fazer um grande jogo”, projetou o zagueiro.

“Nossa meta é continuar no G8 e buscar posições melhores. Tenho certeza de que a gente vai chegar lá na frente bem classificado, porque o trabalho que vem sendo feito aqui é um trabalho sério. O Caxias é o líder, respeito total por eles, mas nós somos o Náutico. É um jogo difícil, mas estamos dentro da nossa casa e temos que fazer o nosso jogo, impor nosso ritmo e conquistar essa vitória que vai ser muito importante para a sequência da competição”, completou.

O Náutico atualmente ocupa a 8ª posição na tabela da Terceirona. Os alvirrubros têm 17 pontos conquistados e ocupam a última vaga do G8, com a mesma pontuação das duas primeiras equipes fora da zona classificatória – CSA e Ituano. O Caxias, por sua vez, é o líder isolado da Série C, com 27 pontos conquistados.