Série C: Náutico busca melhorar aproveitamento nos Aflitos contra o Caxias

Náutico tenta melhorar rendimento em casa na Série C (Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico realizará na próxima segunda-feira (21) o seu sétimo jogo nos Aflitos nesta Série C. O Timbu recebe o Caxias e busca melhorar o seu aproveitamento em casa no duelo pela 13ª rodada da Terceirona.



Tendo a casa alvirrubra como um grande trunfo na busca pelo acesso e três pontos sendo fundamentais na briga pelo G8, o Náutico ainda não vem conseguindo aproveitar a força dos Aflitos dentro da Série C. Nos seis jogos em casa até aqui, os alvirrubros venceram em apenas duas oportunidades, com mais três empates e uma derrota.

O aproveitamento da equipe pernambucana é de apenas 50% atuando em seus domínios. O número faz o clube ter apenas a 14ª campanha como mandante na competição nacional. Em comparação, a campanha do Náutico como visitante é apenas um ponto menor em relação aos jogos em casa.

O Caxias, por sua vez, é um dos melhores visitantes da Terceira Divisão de 2025, com a 4ª melhor campanha. Atuando longe do Rio Grande do Sul, a equipe grená tem exatamente a mesma campanha do Náutico como mandante, com 9 pontos conquistados em seis jogos.

Após o Caxias, o Náutico realizará mais três jogos nos Aflitos nesta primeira fase de Série C. A equipe tenta mudar esse retrospecto desfavorável para embalar diante do seu torcedor e conseguir a vaga para o quadrangular de acesso, terminando entre os oito primeiros colocados.



Situação na tabela

O Náutico recebe o Caxias na 8ª posição na tabela, com 17 pontos conquistados. O clube gaúcho é o líder da competição, com 27 pontos somados até aqui.