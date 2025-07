Náutico busca equilibrar forças na Série C (Gabriel França / CNC)

O Náutico segue no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro por mais uma rodada. No complemento da 12ª rodada, nesta segunda-feira (14), o Timbu perdeu apenas uma posição, caindo assim para a oitava colocação, no limite dos times que avançam para a segunda fase da competição.

O Brusque foi a equipe que passou o Náutico, ao vencer fora de casa o Maringá por 2 a 0. O time catarinense alcançou os 18 pontos e assumiu a sétima colocação, que era do alvirrubro, que tem 17.



Já o outro resultado foi favorável ao Náutico. O CSA empatou por 0 a 0 com o Retrô, na Arena de Pernambuco. Com isso, o time alagoano parou nos 17 pontos, mesma pontuação do Timbu, mas com três gols de saldo a menos. Já o Retrô segue na lanterna, com nove pontos.

PRÓXIMO JOGO

O Náutico volta a campo na segunda-feira (21), nos Aflitos, contra o líder da competição, o Caxias, que tem 27 pontos conquistados na Terceira Divisão.