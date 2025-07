Auxiliar do Náutico ressalta atuações da equipe como visitante e projeta evolução para os jogos nos Aflitos

Guilherme dos Anjos, filho do técnico Hélio dos Anjos e auxiliar do Náutico (Gabriel França / CNC)

Neste último domingo (13), o Náutico ficou no empate sem gols frente ao Figueirense, no Orlando Scarpelli, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado, apesar de ter sido avaliado como positivo, fez o Timbu cair para a 7ª colocação na tabela da Terceirona, com 17 pontos conquistados.

Após o duelo em Florianópolis, o auxiliar Guilherme dos Anjos elogiou mais um desempenho da equipe atuando como visitante. O auxiliar técnico também projetou evolução do clube alvirrubro para os jogos dentro de casa, admitindo resultados aquém nos Aflitos até aqui.

“Realmente nós precisamos melhorar a pontuação dentro de casa. Fora de casa a gente está muito bem, fazendo um jogo consistente. A gente também está tendo muita consistência de jogo dentro de casa. O que a gente precisa melhorar é o capricho, é a atuação técnica dos jogos, que eu não tenho dúvida que nós vamos evoluir”, disse Guilherme dos Anjos.

“Nós já evoluímos muito daquilo que a gente cobrou do último jogo (Floresta) para esse. Vejo os atletas muito imbuídos nessa melhora. Os jogadores que estão entrando, estão entrando muito bem e isso é fundamental. A equipe se desenvolve com todos, não só com os 11”, completou.

O próximo compromisso do Náutico nos Aflitos será um teste importante para essa evolução. O Timbu recebe o Caxias na próxima segunda-feira (21), às 19h30, pela 13ª rodada da Série C. O clube gaúcho é o líder isolado da Terceira Divisão.