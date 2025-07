Guilherme dos Anjos valoriza ponto do Náutico diante do Figueirense

Náutico foi pressionado no primeiro tempo, mas melhorou no segundo tempo

Náutico empatou com o Figueirense (Leo Paiva)

Responsável mais uma vez pela coletiva pós-jogo do Náutico, o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos (filho do treinador Hélio dos Anjos), se mostrou satisfeito com o ponto obtido pelo Timbu. Neste domingo (13), o Alvirrubro segurou o 0 a 0 com o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

De certa forma, a opinião condiz com o que foi o jogo. O Figueirense pressionou o Náutico no primeiro tempo e só não abriu o placar pela má pontaria dos seus jogadores e pelo belo desempenho, outra vez, do goleiro Muriel. No segundo tempo, após a entrada de Auremir no lugar de Marquinhos, o time pernambucano melhorou e teve até chance de sair vencer o jogo.

“Foi um ponto fundamental, principalmente da forma que a gente jogou. Estamos tendo atuações consistentes fora de casa, com chances muitas vezes até de vencer, e até vencendo, como foi contra o Tombense. Hoje realmente faltou um pouco de capricho”, disse o filho do técnico Hélio dos Anjos. Ele também reclamou de um impedimento marcado no primeiro tempo do lateral Igor Fernandes, que poderia ter gerado um lance de gol para o Náutico.

Fim de jogo no Orlando Scarpelli, Náutico empata com Figueirense em 0x0. A nossa próxima partida será contra o Caxias, na segunda-feira (21), às 19h30, nos Aflitos.



???? Leo Piva pic.twitter.com/R2rwVdYPTi — Náutico (@nauticope) July 14, 2025

PRÓXIMO JOGO

A igualdade em Santa Catarina fez o Timbu subir para 17 pontos e o time pernambucano segue no G8, agora em sétimo lugar. O Alvirrubro volta a campo na segunda-feira (21), nos Aflitos, contra o líder Caxias.