Tabela embolada: Com o Náutico envolvido, Série C tem forte equilíbrio por vaga no G8

Série C de 2025 tem grande equilíbrio na tabela (Rafael Vieira / DP Foto)

A Série C do Campeonato Brasileiro vem chamando atenção ao se olhar a tabela da competição. Já conhecida como um campeonato bastante equilibrado, a Terceirona de 2025 vem sendo marcada por intensa disputa e distância curta entre as equipes, sobretudo na disputa pelo G8.

O Náutico atualmente ocupa a 5ª posição na tabela e, em outras edições, teria uma maior tranquilidade para confirmar a sua vaga entre os oito primeiros colocados. Porém, o Timbu tem a mesma pontuação - 16 pontos -da primeira equipe fora do grupo classificatório, o 9º colocado Floresta.

Iniciando a sequência com o Náutico e encerrando com o Floresta, cinco times tem exatamente a mesma pontuação na tabela de classificação, também com mesmo número de vitórias, sendo separados exclusivamente pelo saldo de gols. Das cinco equipes empatadas, quatro estariam classificadas para o quadrangular de acesso, com uma equipe podendo ficar de fora por menos gols no saldo.

Esse achatamento na tabela de estende também para as posições abaixo. Por exemplo, o 13º colocado Figueirense está apenas três pontos atrás do próprio Náutico e, matematicamente, pode ultrapassar o Timbu na próxima rodada. As equipes, inclusive, se enfrentam no próximo domingo (13) no Orlando Scarpelli.

Com exceção dos quatro primeiros colocados – Caxias, Ponte Preta, Ypiranga-RS e Londrina – as demais equipes, do meio da tabela em diante, chegam para a reta final da primeira fase com chances reais de buscar uma vaga no G8. O Náutico precisará manter uma forte consistência para confirmar a sua vaga na próxima fase e mesmo estando em 5º, uma rodada de ruins resultados pode complicar a equipe no objetivo do acesso à Série B do Brasileiro.