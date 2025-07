Beto Lago: Náutico em campo para o jogo da afirmação no Brasileiro

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico na Série C de 2025 (Gabriel Franca/ Náutico)

Jogo da afirmação

Neste sábado, o Náutico tem um desafio crucial nos Aflitos contra o Floresta, um verdadeiro "jogo da afirmação". A recente vitória sobre o Tombense, fora de casa, deu um novo ânimo aos torcedores alvirrubros, que, apesar das turbulências políticas que sempre afetam o clube, mantêm a fé no time. A campanha do Pix lançada pelo clube traz o melhor garoto-propaganda possível: o técnico Hélio dos Anjos. É na confiança do trabalho do treinador que se aposta na presença cada vez mais firme na parte superior da tabela. Embora a equipe tenha mostrado um bom desempenho nas últimas partidas e ostente a melhor defesa da competição, as vitórias não eram frequentes. Com as duas últimas vitórias, o time saltou para a sexta posição, e um novo resultado positivo vai colocar o time no quinto lugar. Contudo, a necessidade de reforços é evidente. Ainda existem lacunas a serem preenchidas. Apesar disso, Hélio dos Anjos está conseguindo "entrar na cabeça" do elenco, transmitindo confiança e promovendo uma união que realmente faz a diferença. É importante ressaltar que o clube está com os salários em dia e aposta na força do coletivo, plantando esperanças em um futuro mais promissor. Mas a pergunta persiste: será possível manter a firmeza sem novos reforços? A verdade é que, com rivais em constante fortalecimento, vencer neste sábado se torna uma questão de suma importância. Vamos ao jogo da afirmação!

A hora de virar a chave

Por outro lado, o Retrô enfrenta uma situação alarmante. Com nove jogos restantes na primeira fase, a Fênix se vê na zona de rebaixamento. O embate contra o Ituano, também fora de casa, é vital: uma vitória e contando com tropeços dos rivais para sair do Z4. O interessante é que se conquistar os três pontos, poderá se aproximar da zona de classificação. Porém, uma nova derrota trará complicações sérias, deixando o time na briga para fugir de uma queda.

Rumo à classificação antecipada

Santa Cruz e Central têm oportunidades douradas de garantir suas classificações antecipadas na rodada, enfrentando adversários potiguares. O Tricolor, em duelo complicado contra o América/RN na Arena das Dunas, busca reverter a má impressão deixada na última partida diante do Mecão que sonha com o primeiro lugar. Já a Patativa, que recebe o Santa Cruz/RN, tem a chance de consolidar sua posição e, dependendo dos resultados em Natal, até assumir a liderança do grupo. Que campanha impressionante vem fazendo o Central!

Nada de reforços no ataque

O Sport amarga a situação de ter o pior ataque do Campeonato Brasileiro da Série A e, surpreendentemente, não trouxe reforços para solucionar esse dilema. Para estes primeiros jogos, o técnico Daniel Paulista terá que apostar nos gols de Pablo e Paciência, e ainda aguardar a recuperação de Zé Roberto. É muito pouco!