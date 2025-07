Náutico x Floresta: veja onde assistir, horário e escalações para o duelo pela 11ª rodada da Série C

Náutico recebe o Floresta neste sábado (5) (Rafael Vieira / DP Foto)

Após a entrada no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro, pela primeira vez na competição, o Náutico busca se manter entre os oito primeiros colocados, para classificar ao quadrangular de acesso. Com esse objetivo, o Timbu recebe o Floresta neste sábado (5), às 17h, no estádio dos Aflitos. A partida é válida pela 11ª rodada da Terceirona e terá transmissão do DAZN e Nosso Futebol+.



A equipe alvirrubra ocupa atualmente a 6ª posição na tabela da Terceira Divisão, com 15 pontos conquistados. Apesar da boa posição, o clube pernambucano tem a mesma pontuação da primeira equipe fora do G8, justamente o Floresta. O Verdão da Vila tem os mesmos 15 pontos do Náutico, porém com um saldo de sete gols a menos. São Bernardo (7º) e Brusque (8º) também possuem os mesmos pontos dos adversários deste sábado.

O Náutico chega para o duelo em busca da sua terceira vitória consecutiva no Brasileiro. Além de ter vencido o Tombense fora de casa na última rodada, por 2 a 0, os alvirrubros também vinham de vitória sobre o Maringá, por 2 a 1, nos Aflitos. Vencendo o Floresta, a equipe chegaria a sua maior sequência de vitórias nesta edição da Série C.

O Náutico, aliás, vem de um recorte positivo ainda maior na competição nacional. Dos últimos sete jogos alvirrubros, a equipe venceu em quatro oportunidades, com mais dois empates e apenas uma derrota.

Para o jogo deste sábado, o treinador Hélio dos Anjos vai poder finalmente contar com o centroavante Paulo Sérgio. O atacante treinou normalmente com a equipe e deverá voltar a ser relacionado, após dois meses ausente com uma lesão muscular. Apesar do importante retorno, a expectativa é de que Paulo Sérgio comece como opção no banco de reservas, com Bruno Mezenga iniciando o jogo no comando de ataque.

Outro retorno na equipe acontece no sistema defensivo. O zagueiro Carlinhos volta a estar disponível após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na partida diante do Tombense. Também existe a expectativa do retorno do zagueiro João Maistro, recuperando de lesão muscular de grau 3 e podendo ser relacionado para o duelo.

Nas demais opções, o comandante alvirrubro não deverá promover maiores mudanças na equipe titular. Com Carlinhos retornando na dupla de zaga ao lado de Mateus Silva, o restante da equipe deverá ser a mesma da última rodada.

Em entrevista coletiva na véspera do duelo, o técnico Hélio dos Anjos falou sobre o confronto frente ao Floresta. O comandante alvirrubro projetou um duelo difícil contra o rival cearense, mas ressaltou a força do Náutico atuando diante do seu torcedor.

“Não vai mudar muito (a maneira do Náutico jogar). É um time (Floresta) que tem um equilíbrio defensivo bom, tanto que o número de gols sofridos é baixo. Tem, naturalmente, um número de gols feitos baixo, mas a gente sabe que é um time que vai vender caro qualquer situação, por ter os mesmos objetivos que nós. Estamos conscientes de que vai ser um jogo dificílimo, mas é a nossa casa e nós temos que prevalecer o mando de campo, tanto no aspecto técnico, tático, físico e mental”, projetou Hélio dos Anjos.

Floresta

O Verdão da Vila chega para o duelo também em uma forte sequência positiva na Série C do Campeonato Brasileiro. O clube cearense perdeu apenas um jogo das últimas oito rodadas da competição nacional, com mais quatro vitórias e três empates.

O Floresta nutre a possibilidade de entrar no G8 da Série C após duelo contra o Náutico, podendo ingressar até com um empate nos Aflitos. Apesar do bom momento, o adversário alvirrubro tem um dos piores ataques da Terceira Divisão, com apenas sete gols marcados após 10 rodadas. Em comparação, o Náutico balançou as redes 12 vezes na competição.

Ficha do jogo

Náutico: Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Kelvin e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Floresta: Dalton, Mateus Ludke, Vitão, Ícaro, Thomás Kayck e Rafael Furlan; Pablo e Guilherme; Romarinho, Jeam e Gustavo Ramos. Técnico: Leston Júnior

Local: Aflitos

Horário: 17h

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior(PR)

Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Junior e Bruno Fernando Aparecido Rohling(ambos do PR)

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol+