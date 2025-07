Igor Fernandes destaca importância do jogo do Náutico contra o Floresta: "Manter a nossa consistência"

O lateral-esquerdo projetou o duelo deste sábado (5), com foco em manter os alvirrubros no G8 da Série C

Igor Fernandes, lateral-esquerdo do Náutico (Gabriel França / CNC)

Depois de buscar e projetar um ingresso no grupo dos oito primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da Série C, G8, o Náutico entrou pela primeira vez na zona classificatória após vitória contra o Tombense, na última rodada da competição. Agora, o foco alvirrubro é na permanência no G8 até o final da primeira fase da Terceirona, garantindo a equipe no quadrangular de acesso.



Em entrevista coletiva, o lateral-esquerdo Igor Fernandes falou sobre a importância do próximo compromisso do Timbu pela Série C, quando recebe o Floresta neste sábado (5), às 17h, nos Aflitos. O defensor projetou o confronto e destacou mobilização conjunta para manter o clube bem posicionado na tabela de classificação.

“Claro que é um jogo muito importante para a gente, por tudo que ele representa. É um momento que a gente está de manter a nossa consistência no campeonato. A gente precisa equilibrar essa consistência nossa e garantir a gente no G8 da competição, que é uma coisa muito importante”, destacou Igor Fernandes.

“Nas últimas rodadas o nosso objetivo era entrar no G8, esse foi o momento que a gente conseguiu entrar. A partir de agora o nosso pensamento é em se manter e a gente está em um processo agora de consolidação nesse G8. A gente sabe que o Floresta é um clube qualificado, mas tem a mobilização externa da torcida para ajudar a gente dentro de campo. Tem a mobilização da comissão técnica, junto dos jogadores, e a gente vem trabalhando firme para conseguir a nossa terceira vitória consecutiva”, completou.

Igor Fernandes também comentou a disputa de posição na equipe alvirrubra. Após a lesão do titular Luiz Paulo, com grave problema no joelho, Igor se tornou a opção de titularidade do técnico Hélio dos Anjos, mesmo após a chegada do também lateral-esquerdo Raimar. O defensor de 33 anos destacou a competição interna para elevar o nível de toda a equipe.

“O ambiente de vitórias automaticamente cria mais confiança para os jogadores. Claro que quando um jogador pega uma sequência de jogos ele acaba pegando mais confiança. Acredito que nosso elenco é muito bom e a chegada do Raimar só tende a aumentar a competitividade do grupo. A gente tem um grupo muito qualificado e isso é importante pela competição interna. A gente sabe que tem jogadores que sempre vão dar conta do recado até o final do campeonato”, destacou o lateral.