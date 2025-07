Marco Antônio celebra fase artilheira pelo Náutico e fala sobre evolução física

Marco Antônio, volante do Náutico (Rafael Vieira / DP Fofo)

Um dos grandes destaques do Náutico na retomada da equipe na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, o volante Marco Antônio vem chamando atenção pela contribuição ofensiva nos jogos do Timbu. O volante balançou as redes no duelo contra o Tombense e chegou ao seu quarto gol na temporada, o terceiro na Terceirona.



Em entrevista coletiva, Marco Antônio celebrou a sua fase artilheira e ressaltou que a produção ofensiva não é a sua primeira função na equipe. O atleta também creditou o bom momento ao técnico Hélio dos Anjos, ressaltando a evolução física que teve com o comandante para ter maior potência nas duas áreas.

“Fico muito feliz em poder estar ajudando a equipe com gols. Não é a minha primeira função, mas quando vem é sempre bem-vindo. É uma coisa que a gente vem trabalhando bastante, não só eu, mas todos os atletas, esse complemento da finalização e preencher a área”, disse Marco Antônio.

“O professor Hélio e o Guilherme me cobram bastante para fazer esse box to box (área a área), ser esse segundo homem no meio de campo que pisa na frente e volta para marcar. Com isso, tem que estar bem fisicamente e foi uma das questões que logo quando ele (Hélio) chegou, ele comentou comigo. Pude me condicionar, estar bem fisicamente e, consequentemente, estou ajudando a equipe com gols”, completou.

O jogador alvirrubro também projetou o próximo compromisso da equipe pela Série C. Neste sábado (5), o Timbu recebe a equipe do Floresta, às 17h, no estádio dos Aflitos, pela 11ª rodada da competição nacional. Marco Antônio destacou caráter decisivo no duelo para manter a equipe no G8 da Terceira Divisão.

“Esse próximo jogo contra o Floresta a gente espera dar sequência no campeonato e se firmar dentro do G8. A gente já comenta entre si que não adianta nada a gente ter ido lá para Tombos, ganhado e dar mole em casa. A gente tem que entrar focado, fazer o jogo da vida novamente e buscar os três pontos”, ressaltou o volante.