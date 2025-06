Náutico vence Tombense fora de casa e entra no G8 da Série C do Brasileiro

Náutico venceu o Tombense em Minas Gerais (Victor Souza/Tombense)

O Náutico está, pela primeira vez este ano, no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu venceu o Tombense por 2 a 0 neste domingo (29), no estádio Almeidão, em Tombos (MG), pela 10ª rodada da competição. Os gols foram de Marco Antônio e Arnaldo, um em cada tempo.

O grande resultado levou o alvirrubro aos 15 pontos, fazendo o time pernambucano pegar o elevador e subir para a sexta posição na classificação. São Bernardo e Brusque, sétimo e oitavo colocados, também somam 15 pontos, mas ambos têm dois gols de saldo, contra seis do Náutico. O nono é o Guarani, com 14 pontos, primeiro fora do grupo dos oito classificáveis para a próxima fase.

O Timbu volta a campo no próximo sábado (05), nos Aflitos, contra o Floresta, pela 11ª rodada da Terceira Divisão.

O CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE VENCE, VENCE E VENCE! pic.twitter.com/4VAzhmwirT — Náutico (@nauticope) June 29, 2025

O JOGO

O técnico Hélio dos Anjos manteve a base do time que vem atuando nos últimos jogos, a novidade foi o retorno de Arnaldo na lateral direita, após se recuperar de uma lesão muscular. No meio de campo, o treinador manteve Igor Pereira ao lado de Marco Antônio e Patrick Allan, mesmo com Auremir já disponível.

A primeira grande chance foi do Tombense. Logo aos três minutos, Jefferson Renan avançou pelo meio e bateu forte, para grande defesa de Muriel, que espalmou para escanteio. Errando muito na criação das jogadas ofensivas, o primeiro chute do Timbu só veio aos 20 minutos, com Vinícius, para fora. Já o time mineiro assustou de novo. Aos 23, Pedro Oliveira chutou do lado esquerdo e a bola explodiu na trave.

Porém, quem balançou a rede foi o alvirrubro pernambucano. Aos 25, Kelvin cruzou e Marco Antônio desviou de cabeça: 1x0. Na frente do placar, o Timbu passou a controlar mais o jogo e ainda desperdiçou grande chance de aumentar em um contra-ataque, após erro de passe de Patrick Allan.

SEGUNDO TEMPO

Mesmo vencendo o jogo, o técnico Hélio dos Anjos mexeu no time para o segundo tempo, com a entrada de Auremir no lugar de Igor Pereira. O Tombense mudou em dose dupla. Rickson e Adson substituíram Fabrício Dias e Ingro, respectivamente. E, assim como na etapa inicial, o time mineiro começou pressionando, obrigando a defesa alvirrubra a se desdobrar na marcação.

O técnico alvirrubro fez, então, mais duas modificações, acionando Hélio Borges e Wenderson nos lugares de Kelvin e Patrick Allan. E deu certo. Logo em seguida, aos 17, Hélio Borges fez grande jogada e acertou a trave. Ele mesmo pegou o rebote e tocou para Arnaldo, que empurrou para o fundo da rede: 2x0.

O Náutico foi experiente e administrou o triunfo até o apito final do árbitro.

FICHA DO JOGO

TOMBENSE 0X2 NÁUTICO

Tombense: Matheus; Júlio Henrique (Leo Pereira), Ianson, Roger Carvalho e Kaike; Mila (Cleiton), Fabrício Dias (Rickson) e Ingro (Adson); Pedro Oliveira (Rafael Silva), Jefferson Renan e Zé Eduardo. Técnico: Raul Cabral.

Náutico: Muriel; Arnaldo (Marcos Ytalo), Mateus Silva, Rayan e Igor Fernandes; Igor Pereira (Auremir), Marco Antônio (Samuel) e Patrick Allan (Wenderson); Vinícius, Kelvin (Hélio Borges) e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Almeidão, em Tombos (MG).

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos(SP)

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Izabele de Oliveira (ambos de SP).

Gols: Marco Antônio (25'/1º); Arnaldo (17'/2º).

Amarelos: Mila e Adson (Tombense); Mezenga, Marco Antônio e Wenderson (Náutico).