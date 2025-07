Náutico lança campanha de arrecadação de pix com o apoio da torcida

O clube alvirrubro iniciou campanha com o intuito de arrecadar recursos financeiros para a sequência da Série C

Náutico conta com a adesão do torcedor na campanha (Rafael Vieira / DP Foto)

Vivendo momento de dificuldades financeiras, o Náutico lançou oficialmente nesta quinta-feira (3) uma campanha de arrecadação de pix para a ajuda de sua torcida. O intuito da campanha é arrecadar recursos financeiros para a sequência da disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, com foco no acesso à Segunda Divisão nacional.

A ação tem como slogan a frase "nós por nós" e faz um apelo para a contribuição da torcida do Timbu. As cotas custam R$ 4,99, que representarão um número no sorteio de um prêmio de R$ 100 mil. Quem adquirir 50 cotas até o sábado (5), ganha um ingresso para o jogo contra o Floresta, nos Aflitos, e ainda concorre a um celular de última geração.

O rosto do lançamento da campanha foi o treinador Hélio dos Anjos, que reforçou a necessidade de apoio da torcida para o momento atual do Náutico. “Vamos lã, nos ajude. Estamos precisando e naturalmente tudo isso é em prol do acesso do Clube Náutico Capibaribe. E aí torcida? É nós por nós”, disse o técnico em vídeo de divulgação.

O movimento ocorre em parceria com a empresa Pix das Estrelas e a descrição da ação faz referência a importância do torcedor para a viabilidade do clube em momento conturbado, financeira e politicamente.

Confira a descrição da ação lançada

Essa não é apenas uma campanha com prêmio.

É uma corrente de energia criada por quem acredita no Náutico.

É a torcida se unindo por um objetivo: o acesso à Série B.

Com apenas R$4,99, você ativa sua participação e ainda concorre a R$100 MIL no Pix!

Mas o verdadeiro prêmio é coletivo: ver o clube avançar, com salários em dia, reforço em campo e a moral lá em cima.



A diretoria foi travada por disputas políticas.

A folha está atrasada.

Mas a torcida, mais uma vez, vai destravar o clube com a força da arquibancada.

Esse é o espírito da Energia do Acesso.



Uma ação feita pela torcida.

Viabilizada pelo clube.

Focada no futebol.

Quem acredita no Náutico, participa.

Quem carrega essa energia, faz acontecer.