Beto Lago: 'Como o Náutico deve investir o dinheiro da Futebol Card?'

Total confiança

Reta final de uma fase. A necessidade de vitória nos próximos jogos é essencial para alcançar a classificação. E o clube acaba de receber uma grana. E vem a pergunta: o que fazer? Deixar os salários em dia? Ou contratar mais reforços para chegar ainda mais forte? Claro que o exemplo que colocamos é sobre o Náutico e a vinda do dinheiro da FutebolCard, que será importante para ajustar os problemas do departamento de futebol do clube. Como colocamos o Timbu como referência, daria prioridade para regularizar salários e direitos de imagens. Mesmo sabendo da limitação técnica do elenco, com buracos em vários setores e a enorme necessidade de contratar bons jogadores. Mas, manter as finanças em dia parece ser a mais sensata, muito por acreditar e confiar no trabalho do técnico Hélio dos Anjos. Os números falam por si: após vencer a Tombense, o Náutico se destacou ao finalmente entrar no G8, registrando a melhor campanha dos últimos seis jogos na Série C.'

Com a defesa menos vazada do campeonato, permitindo apenas dois gols nos últimos sete confrontos, fica evidente que o trabalho de Hélio e sua comissão técnica está dando resultado. Tudo pelo trabalho dentro e fora de campo que o treinador vem realizando no clube. O elenco confia no seu comandante. Os dirigentes acreditam no seu trabalho. E a torcida aposta todas as suas fichas em Hélio dos Anjos, que irá unir elenco e torcida neste momento decisivo do Brasileiro. E por falar no torcedor alvirrubro, a resposta para este trabalho precisa vim já no duelo contra o Floresta: Aflitos cheio para que o Timbu vença mais uma partida e siga subindo na classificação.

No Sport, a vinda do lateral Kevyson, do Santos, é uma aposta arriscada. Será que ele apresenta um rendimento superior aos jovens talentos da base, como Rafinha ou Cordeiro? Essa movimentação pode desencorajar os garotos da casa, ao observar um atleta de apenas 21 anos que vem de uma séria lesão e com apenas três jogos na temporada. O Leão não aprendeu com o passado ao trazer "promessas" de outros clubes que não se concretizaram.

Com os mesmos jogadores

Por sinal, foram quase três semanas de treinos com Daniel Paulista e nada de reforços na Ilha. Foram duas contratações (o goleiro Gustavo Vasconcelos e o volante Pedro Augusto) e uma aposta (Kevyson). Nada de extraordinário, que possa mudar a cara do time neste Brasileiro. Os torcedores reclamam que algumas saídas não foram feitas, mas valeu aqui o pedido do próprio Daniel Paulista, que acredita na recuperação destes jogadores.

Movimento pela SAF

No Santa Cruz, a batalha nos bastidores segue acirrada. Entretanto, a torcida não demonstra intenção de desistir da SAF. Um grupo de torcedores lançou a hashtag #SalvemOSantaCruz em apoio à proposta vinculante, defendendo a entrega do Arruda a investidores. Esta postura contrasta com a posição de alguns ex-presidentes que se opõem à cessão definitiva do Estádio José do Rego Maciel. A pressão da torcida engloba a luta por um futuro mais sustentável financeiramente, com um estádio melhor estruturado e um futebol cada vez mais forte.