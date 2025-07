Náutico recebe o Floresta nos Aflitos e Hélio dos Anjos afirma: ‘queremos lotação máxima’

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico na Série C de 2025 (Gabriel Franca/ Náutico)

O Náutico recebe a equipe do Floresta no próximo sábado (05), para disputa da 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu vai para a partida com grande confiança, logo após vencer o Tombense fora de casa na última rodada, por 2 a 0. Para o confronto nordestino, o time alvirrubro deseja casa cheia

O time alvirrubro se encontra na 6ª colocação da terceira divisão do Brasileirão, com 15 pontos somados, em quatro vitórias, três empates e três derrotas, além de um saldo de gol de +6, onde marcou 12 e sofreu seis. O confronto promete ser competitivo, devido às posições de ambos os times na tabela, a equipe do Floresta está empatada com o Náutico em pontos, porém com saldo de gols negativo, se encontrando na 9ª posição.

Após a vitória contra a Tombense, o técnico Hélio dos Anjos já afirmou pensar na partida deste sábado (05). Declarando que o Náutico, mais do que nunca precisa da sua torcida para o confronto em casa, visando levantar voo na competição e se firmar mais ainda no G8.

“É o momento da torcida, é o momento do comprometimento que esse torcedor sempre teve com o clube. Sábado (05) precisamos fazer verdadeiramente uma decisão dentro dos Aflitos. Eu sempre friso, o que é o Náutico sem a sua torcida nos Aflitos? Eu vou pedir encarecidamente, nós temos vários problemas, é um momento de muita dificuldade para o clube, e mais do que nunca é o torcedor que irá resolver esses problemas. Precisamos da torcida, queremos lotação máxima. É um momento muito bom do clube tecnicamente”, disse Hélio dos Anjos