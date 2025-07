Sport acerta empréstimo de Kevyson, jovem lateral do Santos até o fim da Série A

Em 2025, o defensor atuou em apenas três partidas, todas vindo do banco

Kevyson estava em campo na vitória do Santos contra o São Paulo, pela 6ª rodada do Paulistão (Raul Baretta/ Santos FC)

O Sport segue se reforçando para a sequência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, recentemente anunciou a contratação do meia Pedro Augusto e do goleiro Gabriel Vasconcellos. Agora, acertou a chegada de mais um nome para o elenco rubro-negro. O lateral-esquerdo Kevyson, de apenas 21 anos, chega ao rubro-negro em um empréstimo junto ao Santos, até o final da Série A.





Kevyson chega ao Sport com pouca minutagem durante o ano, o lateral entrou em campo com o Santos em apenas três ocasiões na atual temporada, todas vindo do banco. Na derrota contra o Grêmio, pela 7ª rodada da, e pelo Campeonato Paulista nas vitórias frente o São Paulo e o Noroeste. A chegada de Kevyson ao Sport foi divulgada inicialmente pelo jornalista Ademir Quintino.



Devyson é cria da base do Figueirense, onde surgiu em 2019. Logo depois, o lateral com o Athletico Paranaense, onde permaneceu até 2021, indo em seguida para o Santos. Em 2024, o atleta teve uma grave lesão ligamentar e precisou ficar oito meses fora.



A contratação do jovem lateral acontece devido a necessidade de reforçar um setor que ainda não se firmou na temporada. Os laterais Igor Cariús e Dalbert dividem a titularidade do Sport em 2025, com ambos sendo bem inconstantes, o que leva o técnico Daniel Paulista a buscar novos jogadores.