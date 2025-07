Arnaldo celebra retorno e projeta Aflitos lotado contra o Floresta

Arnaldo, lateral direito do Náutico (Gabriel Franca/ CNC)

No próximo sábado (05), o Náutico enfrenta o Floresta pela 11ª rodada da Série C de 2025. A partida acontece no Estádio dos Aflitos, que promete lotar, devido a recuperação do Náutico na temporada. O Timbu está em uma sequência de duas vitórias seguidas e entrou no G8 da competição pela primeira vez. O lateral Arnaldo foi um dos responsáveis pelo último triunfo alvirrubro, marcando um dos gols.

Em entrevista coletiva, o camisa 2 do Náutico, autor do segundo gol na vitória contra a Tombense, demonstrou sua felicidade ao voltar a campo, após longa recuperação de uma lesão muscular. Além de“Feliz principalmente pela vitória e por estar voltado, não é uma coisa normal na minha carreira, ficar de fora. Foi minha segunda lesão em 15 anos. Trabalhei bastante para voltar.” afirmou o lateral

Dentro do G8, o Náutico pretende vencer a partida contra o Floresta para engatar uma sequência de três vitórias seguidas e se firmar na zona de classificação para a próxima fase da Série C. Segundo Arnaldo, a última vitória deixou o clima mais leve, porém o elenco não está satisfeito em apenas entrar entre os oito.

“O ambiente fica mais leve, mas não podemos nos acomodar. Temos que trabalhar, se cobrar mais ainda e evoluir. A gente fica muito feliz com a vitória, a segunda seguida, mas já foi, entramos no G8, porém não estamos satisfeitos, ainda resta muito pela frente”, disse o camisa 2.

Se encaminhando para o confronto de sábado (05), o professor Hélio dos Anjos já comentou nesta semana: “queremos lotação máxima”. E agora foi a vez do defensor alvirrubro mandar o recado para o torcedor alvirrubro.

“A gente sabe que o estádio vai estar lotado, sabemos que a torcida vai nos apoiar, mas temos que dar resultado dentro de campo. Precisamos usar essa semana para trabalhar para o Floresta”, finalizou Arnaldo.