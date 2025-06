Com setor promocional, Náutico inicia venda de ingressos para o jogo contra o Floresta

Náutico realiza promoção para próximo jogo nos Aflitos (Gabriel França / CNC)

Para a torcida chegar junto. O Náutico anunciou nesta segunda-feira (30) o início da venda de ingressos para o duelo contra o Floresta, nos Aflitos. O jogo contará com ingressos promocionais para o setor Hexa, com limitação de 2 mil ingressos.

O Timbu recebe a equipe cearense no próximo sábado, 5 de julho, às 17h, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Os ingressos podem ser adquiridos no site Futebol Card, para o público geral, e no site maisfieldonordeste, para sócios. Os ingressos mais caros custam R$ 180,00 e o mais baratos R$ 15,00, no preço promocional.

Confira os valores dos ingressos:

Setor Hexa: R$ 15,00 (promocional público geral), R$ 10,00 (promocional sócios), R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Setor Caldeirão: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30 (meia)

Setor Vermelho: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Cadeiras: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia)

Visitante: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)