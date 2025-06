Conselho do Náutico aprova empréstimo de R$ 120 mil para quitar atrasos

Conselho Deliberativo do Náutico aprova empréstimo de R$ 120 mil para quitar direitos de imagem; impasses sobre contrato com Futebol Card e verba do Grupo Mateus seguem em pauta

Casa do Náutico, estádio dos Aflitos (Rafael Vieira/DP Foto)

O Conselho Deliberativo do Náutico aprovou, na noite da última terça-feira (25), um empréstimo de R$ 120 mil ao Executivo do clube, com recursos próprios. O valor será utilizado exclusivamente para quitar pendências nos direitos de imagem dos jogadores, em um momento decisivo da temporada, com o Timbu disputando uma vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro e sonhando com o acesso à Série B.

A medida foi aprovada durante uma Reunião Extraordinária, que acabou suspensa por volta da 0h30 desta quarta-feira (26). Os trabalhos serão retomados na próxima terça-feira (1º), às 18h, quando será discutida a proposta de renovação do contrato com a empresa Futebol Card.

A renovação em análise inclui um adiantamento de R$ 500 mil oferecido pela empresa como “luvas”. A diretoria executiva, representada pelo presidente Bruno Becker e respaldada pelo técnico Hélio dos Anjos, defende a aceitação do valor, argumentando que o reforço de caixa é essencial para manter a competitividade do time na reta final da Série C. No entanto, membros do Conselho avaliam a proposta com cautela, divergindo sobre a melhor aplicação do montante.

Na sequência, às 19h, da mesma terça-feira, uma nova Reunião Extraordinária, convocada por 70 conselheiros conforme prevê o estatuto, terá como pauta principal a destinação dos R$ 1,6 milhão pagos pelo Grupo Mateus. O valor se refere à multa contratual pela desistência da empresa no projeto de investimento no novo Centro de Treinamento do clube.

A utilização dessa quantia também é motivo de divergência: enquanto o Executivo defende que os recursos sejam aplicados para cobrir custos imediatos do futebol profissional, parte do Conselho sustenta que o valor deve ser direcionado à Recuperação Judicial do clube, conforme estabelecido anteriormente.

O Náutico, que vive uma fase decisiva dentro de campo, também enfrenta desafios fora dele, com a gestão financeira e institucional no centro dos debates entre Executivo e Conselho.