Adversário do Náutico, Tombense não vence há cinco jogos na Série C

Tombense tem oscilação na competição nacional (Victor Souza / Tombense)

Buscando entrar no G8 da Serie C do Campeonato Brasileiro, o Náutico visita o Tombense neste domingo (29), às 19h, em Tombos. O adversário alvirrubro chega para o confronto com uma sequência de jogos sem vitória.



A equipe mineira não vence há cinco partidas pelo Terceirona. A última vitória do time aconteceu ainda no dia 3 de maio, pela 4ª rodada da competição, frente ao Itabaiana. Desde então, o Tombense acumula quatro empates e um derrota no recorte da Série C.

Os empates vieram diante de Londrina, CSA, Anápolis e Brusque, enquanto o único revés aconteceu para a equipe do Ypiranga-RS, fora de casa. A sequência negativa fez o clube mineiro deixar a parte de cima da tabela da competição, onde estava no início do campeonato. Atualmente, a equipe ocupa apenas a 13ª colocação, com 11 pontos conquistados e apenas duas vitórias após nove rodadas de Série C.

Em comparação com o próprio Náutico, o Timbu venceu três vezes no mesmo recorte das últimas cinco partidas pela Terceira Divisão e hoje está uma posição abaixo do G8, ocupando a 9ª colocação.