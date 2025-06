Zagueiro Odivan deixa o Náutico e não faz mais parte do elenco de Hélio dos Anjos

Hélio dos Anjos não conta mais com zagueiro Odivan (Rafael Vieira/DP)

Com histórico de lesões no clube, o zagueiro Odivan não faz mais parte do elenco do Náutico para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (25), o Timbu anunciou a saída do defensor. O jogador foi negociado com o futebol da Indonésia.

O curioso é que, no dia 10 de junho, o Náutico havia anunciado a renovação do contrato de Odivan. O vínculo, que se encerraria no dia 22 de junho, domingo passado, foi estendido na ocasião até o final da Terceira Divisão.

Odivan chegou aos Aflitos em 2023, mas disputou apenas 33 partidas. Ele sofreu uma grave lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e teve que ser submetido a uma cirurgia.

Após longo período de recuperação, Odivan voltou a jogar em fevereiro desde ano, na vitória por 4 a 0 sobre o Afogados, pelo Campeonato Pernambucano, em jogo marcado por muita emoção por parte do jogador. Ele participou do jogo contra o Bahia, na Fonte Nova, dia 7 de junho, quando o Timbu perdeu do Bahia por 3 a 0 e foi eliminado da Copa do Nordeste.