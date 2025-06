Náutico busca sequência positiva como visitante para embalar de vez na Série C

Náutico busca ampliar sequência invicta fora de casa (Gabriel França / CNC)

Depois de começar com resultados ruins como visitante, a melhora do Náutico na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C também está relacionada aos melhores resultados longe dos Aflitos. O Timbu foi derrotado nos dois primeiros jogos na condição de visitante, para Itabaiana e CSA, e agora tem uma sequência de uma vitória e um empate fora de casa.



O resultado mais expressivo foi a goleada sobre o Ypiranga-RS, por 4 a 0, que encerou um jejum de 10 jogos do Náutico sem vencer como visitante pela Série C, contando a edição de 2024. Após vencer o Ypiranga-RS, o clube alvirrubro também empatou com o ABC, pelo placar de 0 a 0.

Nos seis últimos jogos do Náutico pela Terceirona, aliás, a única derrota aconteceu atuando nos Aflitos. O Timbu foi derrotado pela Ponte Preta pelo placar de 1 a 0.

Os alvirrubros buscam manter a boa sequência atuando fora de casa, para se consolidar de vez na briga pelo G8 e, posteriormente, pelo acesso para a Segunda Divisão nacional. Considerando o estádio dos Aflitos um trunfo alvirrubro na disputa da competição nacional, os jogos como visitante poderão ser fator decisivo para se colocar entre oito primeiros da Terceirona.

Focando nessa sequência invicta como visitante, o Náutico encara o Tombense no próximo domingo (29), às 19h, em Tombos. O jogo será válido pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.