Igor Pereira destaca preparação do Náutico para o duelo contra o Tombense: "Desempenhar o mesmo futebol"

Igor Pereira destaca expectativa para vencer o próximo jogo da Terceira Divisão (Gabriel França / CNC)

Com um longo período de preparação na pausa da Série C, o Náutico volta a campo no próximo domingo (29) pela disputa nacional. Com 13 dias de intervalo do último jogo, o Timbu visita o Tombense, às 19h, em Tombos, pela 10ª rodada da Terceirona.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (25), o volante Igor Pereira falou sobre como vem acontecendo a preparação alvirrubra para o confronto importante pelo Campeonato Brasileiro. O atleta destacou que a equipe tem que manter o desempenho semelhante, independentemente de atuar nos Aflitos ou fora de casa.

“Assim como todos os jogos, a gente vem se preparando muito bem. Desde quando o Hélio chegou aqui as semanas estão sendo intensas, de muito trabalho e muito foco no jogo que está por vir. Eu tenho certeza de que a gente vai chegar muito forte contra o Tombense e vamos em busca também dos três pontos. Independe se for em casa ou fora de casa, a gente tem que desempenhar o mesmo futebol e assim que está sendo com Hélio”, disse Igor Pereira.



Desde a chegada do técnico Hélio dos Anjos, Igor Pereira vai ganhando mais espaço na equipe alvirrubra. O atleta foi titular nos dois últimos jogos da temporada e chegou a balançar as redes no duelo contra o Maringá, nos Aflitos.