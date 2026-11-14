Novorizontino é campeão, Juventude garante acesso direto e Série B define playoffs e rebaixados

Última rodada da competição teve sete jogos simultâneos neste sábado (14), com a definição do título, dos dois acessos diretos, dos quatro clubes que disputarão o playoff e dos rebaixados

Novorizontino campeão da Série B (Rainier Moura/Novorizontino)

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 chegou ao fim neste sábado (14), com sete partidas disputadas simultaneamente e todas as definições da competição. O Novorizontino conquistou o título, enquanto o Juventude ficou com a segunda vaga de acesso direto à Série A de 2027.

Além disso, Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO garantiram presença no playoff, que vai definir os dois últimos clubes que disputarão a primeira divisão na próxima temporada.

Na parte de baixo da tabela, Ponte Preta, América-MG, Londrina e Avaí terminaram entre os quatro últimos colocados e foram rebaixados para a Série C.

Novorizontino conquista título inédito

Já com o acesso à Série A garantido, o Novorizontino coroou a campanha com a conquista do maior título de sua história. A equipe do interior paulista venceu o Criciúma por 1 a 0, fora de casa, e confirmou a primeira colocação da Série B.

O resultado também garantiu ao clube uma conquista histórica, depois de assegurar uma vaga inédita na elite do futebol brasileiro.

Juventude volta à Série A

O Juventude também confirmou o acesso direto à primeira divisão. A equipe gaúcha venceu o Botafogo-SP por 2 a 0 e terminou a competição na segunda colocação.

Com isso, o clube de Caxias do Sul está de volta à Série A apenas uma temporada depois de ter sido rebaixado, em 2025.

Atlético-GO surpreende e fica com última vaga no playoff

A disputa pela última vaga no G-6 envolveu Atlético-GO, CRB e Goiás. Com menos chances de classificação antes da rodada, o Dragão conseguiu o resultado necessário e garantiu presença no playoff.

O time goiano venceu o Cuiabá por 1 a 0 e contou com tropeços dos concorrentes diretos. O CRB empatou por 1 a 1 com o Ceará, enquanto o Goiás foi derrotado pelo Sport por 3 a 0, na Ilha do Retiro.

Assim, o Atlético-GO completou o grupo dos quatro clubes que seguem na disputa pelo acesso à Série A.

Playoffs vão definir as últimas duas vagas na elite

Com o encerramento da primeira fase, os confrontos do playoff também foram definidos. Vila Nova e Fortaleza, que terminaram nas melhores posições entre os classificados, terão a vantagem de decidir em casa e jogar pelo empate no placar agregado.

Os duelos serão:

- Vila Nova x Atlético-GO

- Fortaleza x Criciúma

Os confrontos vão definir os dois últimos representantes da Série B que conquistarão o acesso à primeira divisão em 2027.

Avaí é rebaixado ao lado de Ponte Preta, América-MG e Londrina

Na parte de baixo da tabela, quatro equipes terminaram a competição na zona de rebaixamento. Ponte Preta, América-MG e Londrina já entraram na última rodada sem possibilidades de permanência.

O Avaí, por sua vez, ainda tinha chances de escapar da queda. Apesar de vencer o América-MG, o time catarinense não conseguiu evitar o rebaixamento e também disputará a Série C em 2027.

A Ponte Preta, que terminou na última colocação, também amarga a queda ao lado dos mineiros, dos catarinenses e do Londrina.

Trio de Ferro disputará a Série B pela primeira vez desde 2005

A última rodada também encerrou a participação dos clubes pernambucanos na competição. Sem chances de acesso, o Sport se despediu da Série B com uma vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, na Ilha do Retiro. O Leão terminou na nona colocação.

O Náutico, que já havia garantido a permanência, encerrou sua campanha com uma derrota por 2 a 1 para o Londrina, fora de casa, na última quarta-feira (11).

Já o Santa Cruz conquistou o acesso à Série B após garantir seu retorno à segunda divisão nacional.

Com isso, os três principais clubes de Pernambuco estarão na mesma divisão em 2027. Será a primeira vez desde 2005 que Sport, Náutico e Santa Cruz disputarão juntos a Série B do Campeonato Brasileiro.



