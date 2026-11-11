Recife recebe a Confut Nordeste 2026 com novos speakers sobre a indu?stria do futebol

Evento será realizado entre os dias 8 e 10 de dezembro, no Recife Expo Center, com painéis sobre gestão, marketing, inovação e negócios

Confut Nordeste no Recife Expo Center (Divulgação)

Recife receberá a Confut Nordeste 2026. Com programação marcada para os dias 8, 9 e 10 de dezembro, no Recife Expo Center, o evento anunciou novos palestrantes e ampliou a lista de profissionais que participarão de debates sobre gestão, marketing, negócios, inovação e desenvolvimento do esporte.

Entre os destaques estão representantes de clubes pernambucanos, incluindo os presidentes de Náutico e Santa Cruz.

A nova relação de confirmados conta com nomes de destaque do futebol nacional, como Marcelo Teixeira, presidente do Santos FC; Pedro Martins, CEO do Fortaleza Esporte Clube SAF; Felipe Ximenes, CEO do Sport Club do Recife; Pedro Azambuja, diretor executivo B2C do Sport Club Internacional; e Rodrigo Sautchuck, diretor-geral do Operário Ferroviário. Também estão confirmados representantes de federações, como Susan Lucena, presidente da Federação Maranhense de Futebol; Hélio Cury Filho, presidente da Federação Paranaense de Futebol; e Adja Andrade, gestora da Federação Pernambucana de Futebol.

Um dos principais painéis da programação terá como tema as decisões, responsabilidades e desafios da presidência no futebol. A discussão reunirá Bruno Becker, presidente do Náutico; Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz; Marcelo Teixeira, presidente do Santos; Genilson Santos, presidente do Grêmio Novorizontino; e Robson Carlos, presidente e fundador da FutebolCard.

O debate abordará questões relacionadas à liderança, gestão, sustentabilidade financeira, definição de prioridades esportivas e relacionamento com parceiros comerciais. A proposta é apresentar diferentes perspectivas sobre os desafios enfrentados por quem está à frente de instituições esportivas.

Gestão, marketing e inovação em pauta

Além dos dirigentes, a Confut Nordeste 2026 contará com profissionais de diferentes setores do mercado esportivo. Na área de marketing e negócios, estão confirmados Cláudio Gomes, diretor de Marketing e Comercial de Competições da CBF; Marina Tepedino, Media Partnerships Lead da LaLiga; Henrique Aguiar, diretor de Marketing e Negócios do Sport Club do Recife; Lucas Ramires, diretor de Marketing do CRB; e Lucas Butier, gerente de Negócios do Sport Club Internacional.

A programação também terá espaço para discussões jurídicas, médicas e de performance. Entre os participantes estão José Specie, diretor Jurídico, Comercial e coordenador do Projeto SAF da Ponte Preta; Felipe Rossetto, diretor Executivo Jurídico do Sport Club do Recife; Ana Laura Aureliano, coordenadora médica do Sport Club do Recife e das Seleções Femininas de Base; Arivan Gomes, coordenador de Performance e Saúde do E.C. Bahia SAF; e Pedro Jatene, coordenador de Performance do São Paulo Futebol Clube.

Outro destaque será a participação de profissionais ligados ao desenvolvimento do futebol feminino, à análise de desempenho e à utilização de dados no esporte. Entre eles está Thais Picarte, coordenadora de Futebol Feminino do Santos FC, e André Velloso, coordenador de Scout e Dados de Base do Clube Atlético-MG SAF.

Programação

A edição de 2026 contará com três espaços destinados às atividades: Palco Manga, Palco Rivaldo e Palco by NR Sports. Além de palestras e painéis, o evento terá workshops e momentos exclusivos voltados ao compartilhamento de conhecimento e à qualificação profissional.

A programação completa está disponível no site oficial da organização e segue em atualização, com novos palestrantes e conteúdos previstos para serem anunciados.