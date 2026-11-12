Revelado pelo Náutico, Douglas Santos revela sondagem do Flamengo: ‘Fico feliz’

Lateral da Seleção, jogador tem contrato com o Zenit até junho de 2027 e pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de janeiro

Douglas Santos, lateral-esquerdo da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro / CBF)

Revelado pelo Náutico, o lateral-esquerdo Douglas Santos comentou sobre o interesse do Flamengo em sua contratação.

Em entrevista ao ge, o jogador, que atualmente defende o Zenit, da Rússia, confirmou que o clube carioca mantém conversas com seu empresário e revelou que tem uma ligação familiar com o Rubro-Negro.

Aos 33 anos, o defensor tem contrato com a equipe russa até junho de 2027. Dessa forma, a partir de janeiro, quando entrar nos últimos seis meses de vínculo, poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

“O Flamengo sempre vem conversando com meu empresário. Minha família é flamenguista e sempre quando tem um burburinho me perguntam se vou voltar para o Brasil”, afirmou.

Douglas Santos tem identificação com o Náutico

Apesar de demonstrar satisfação com a possibilidade de defender o Flamengo, Douglas Santos também destacou o carinho por outros clubes que marcaram sua trajetória profissional, entre eles o Náutico, onde iniciou a carreira.

O lateral atuou pelo time profissional alvirrubro entre 2012 e 2013. Foi justamente durante sua passagem pelos Aflitos que recebeu a primeira convocação para defender a Seleção Brasileira, em 2013.

Além do Timbu, o jogador também passou por Udinese, da Itália, Atlético-MG e Hamburgo, da Alemanha, antes de chegar ao Zenit, na temporada 2019/20.

“Tenho muito carinho pelo Náutico e o Atlético-MG, mas o Flamengo é um dos times que sempre está brigando por todos os títulos. É uma potência no Brasil. Fico feliz de ter esses boatos. Isso energiza e dá ânimo de continuar cada vez mais forte”, completou.

Lateral está com a Seleção Brasileira

Douglas Santos também vive um momento importante na carreira com a Seleção Brasileira. Titular da equipe na Copa do Mundo de 2026, o jogador está novamente à disposição da comissão técnica para os amistosos desta Data Fifa.

O Brasil enfrenta o Japão no próximo sábado (14), às 7h15 (de Brasília), e encara Singapura na terça-feira (17), às 7h.

