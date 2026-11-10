Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, Dado Cavalcanti explicou que clube optou por manter contas em dia na Série B

Dado Cavalcanti explica gestão financeira do Londrina na Série B. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O diretor esportivo da Squadra Sports, que administra a SAF do Londrina, Dado Cavalcanti, abriu o jogo sobre a campanha da equipe na Série B de 2026, com a equipe rebaixada com três rodadas de antecedência.

Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, Dado, que teve passagens por Santa Cruz e Náutico como treinador, explicou decisões do clube durante o ano, especialmente do ponto de vista financeiro.

"Nós estamos caindo com salários rigorosamente em dia. Lutamos para não cair contra equipes que estão três meses de salário atrasado. Se nós tivéssemos um acréscimo de 30% da nossa folha em contratações de jogadores e qualificássemos nosso elenco com salários atrasados, provavelmente a gente não cairia. Mas nós respeitamos o nosso propósito. Não justifica a gente atrasar salário para ter esse ganho desportivo", declarou Dado.

O Londrina, que conseguiu acesso da Série C para a B em 2025, volta para a Terceirona com uma campanha de 32 pontos em 37 jogos disputados. Nesta quarta-feira (11), o time Paraná recebe o Náutico, pela última rodada da competição.

Apesar da frustração com a campanha, o diretor ressalta que o Londrina caiu sem fazer loucuras.

"Como é que cai sem ficar frustrado, mas organizado? É difícil falar isso, né? Como é que se cai organizado? Como é que se defende uma queda? Não defendendo queda nenhuma. A gente está todo mundo muito chateado. E nós, de novo, reconhecendo erros", questionou Dado. "Nós respeitamos o nosso propósito. Nós respeitamos o que, inclusive, e eu espero muito, com muita ansiedade, que a lei do fair play financeiro realmente venha aí e pegue. Mas nós disputamos contra vários adversários que estão devendo as calças aí", completou.

O diretor esportivo comentou, ainda, a respeito da decisão do clube de optar por ter atletas mais jovens no elenco.

"Nós montamos um time muito jovem que os nossos 11 titulares igualavam jogos com qualquer adversário da Série B, mas na hora que subia a plaqueta, na hora de entrar, que do outro lado entravam dois, três jogadores que resolviam um jogo, no nosso time entravam jogadores menos testados, mais jovens, que precisavam de um pouco mais de tempo para performar", analisou.

ENTREVISTA COMPLETA COM DADO CAVALCANTI

O programa completo está disponível no canal do Diario de Pernambuco no YouTube. Assista ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 10h.