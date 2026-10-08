Ex-Sport e treinador do Joinville, Diego Souza é citado em investigação sobre licenças de técnico falsas

Diego Souza, técnico do Joinville (Luiz Vieira/JEC)

O ex-jogador Diego Souza, ídolo da torcida do Sport, foi citado em uma investigação sobre a suposta comercialização irregular de licenças para treinadores de futebol.

A informação foi divulgada pela jornalista Joanna de Assis, do UOL, que revelou um esquema atribuído ao argentino Alejandro Mancuso, ex-jogador do Santa Cruz, com passagem também pela seleção da Argentina, Boca Juniors, Flamengo e Palmeiras, dentre outros.

Diego Souza iniciou sua trajetória como treinador nesta temporada, à frente do Joinville, de Santa Catarina, e soma cinco partidas no comando da equipe.

Segundo a reportagem do UOL, o ex-meia foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em agosto, com uma licença PRO emitida pela Associação de Técnicos de Futebol da Argentina (ATFA).

A entidade, porém, informou ao portal que os nomes consultados pela reportagem não constavam em seus registros.

Diego Souza diz ter recebido licença em 2023

Em entrevista ao UOL, o treinador afirmou que recebeu a documentação em 2023, quando ainda atuava pelo Grêmio. De acordo com o ex-jogador, Mancuso se apresentou como diretor internacional da ATFA e ofereceu uma licença que permitiria trabalhar como treinador após o encerramento da carreira.

“Ele falou que tinha uma licença que ele conseguia para atletas renomados, que daria o direito de trabalhar em tudo quanto é lugar. Quando eu parasse de jogar, eu teria uma licença para seguir no futebol”, relatou.

Ex-meia afirma ter confiado em Mancuso

Segundo Diego Souza, a trajetória de Mancuso no futebol e o contato com outros jogadores que teriam recebido documentos semelhantes contribuíram para que ele acreditasse na proposta.

“Um cara com todo o histórico que ele tem no futebol, que jogou em grandes equipes, na seleção argentina, e falando de uma maneira bem clara, né? Eu busquei informações com outros jogadores que já tinham recebido os documentos das mãos dele e aquilo fez com que eu acreditasse e tirasse essa licença com ele”, disse à jornalista Joanna de Assis.

Diego demonstra preocupação com consequências

Diego Souza afirmou estar abalado com a situação e negou ter consciência de qualquer irregularidade na obtenção dos documentos.

“Eu estou muito chateado com essa situação. Muito, muito mesmo. Por que um cara da força do Mancuso, com tudo o que conquistou, coloca a gente numa situação dessas?”, declarou.

O ex-Sport também afirmou temer possíveis consequências e disse estar disposto a tomar as medidas necessárias para regularizar sua situação e continuar trabalhando no futebol.

Outros nomes do futebol são citados

Além do ex-Sport, a investigação divulgada pelo UOL cita outros nomes conhecidos do futebol brasileiro e sul-americano que teriam obtido licenças por meio do esquema. Entre eles estão Thiago Silva, Roberto Carlos, Felipe Melo, Alex de Souza, Paulinho, Luiz Gustavo, Dejan Petkovic, Diego Lugano e Paolo Guerrero.

Joinville apura documentação do treinador

Em nota oficial divulgada nesta quinta-feira (8), o Joinville informou que está realizando levantamentos para compreender as circunstâncias envolvendo a documentação e o registro de Diego Souza na CBF.

O clube afirmou que o treinador obteve os documentos em 2023, antes de seu vínculo com a equipe, e que, conforme os esclarecimentos prestados pelo próprio profissional, acreditava na legitimidade do processo. O Joinville também comunicou que avalia os procedimentos sob os aspectos jurídico e administrativo, além de eventuais medidas de regularização.

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