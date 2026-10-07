Ex-Santa Cruz, argentino Mancuso é acusado de venda de licenças de técnico falsas

Ex-jogador teria negociado diplomas atribuídos à Associação de Técnicos de Futebol Argentino; nomes como Thiago Silva, Roberto Carlos e Felipe Melo são citados

Alejandro Mancuso, ex-jogador argentino (Reprodução/Redes Sociais )

O ex-jogador argentino Alejandro Mancuso, que teve passagem marcante pelo Santa Cruz em 1999, é acusado de negociar licenças falsas para ex-jogadores interessados em obter formação como treinadores.

As informações foram publicadas nesta quarta-feira (7) pela jornalista Joanna de Assis, do UOL.

Segundo a investigação, Mancuso teria oferecido diplomas atribuídos à Associação de Técnicos de Futebol Argentino (ATFA) sem que os interessados cumprissem todas as etapas exigidas pela entidade.

Entre os nomes que teriam comprado as licenças estão Thiago Silva, Roberto Carlos, Felipe Melo, Alex de Souza, Paulinho, Luiz Gustavo, Dejan Petkovic, Diego Lugano e Paolo Guerrero.

De acordo com a reportagem da UOL, os ex-jogadores teriam pago cerca de R$ 100 mil por um pacote com quatro licenças, das categorias C, B, A e PRO. Os documentos supostamente eram enviados pelo correio poucos dias após a negociação.

ATFA nega autorização

A Associação de Técnicos de Futebol Argentino (ATFA) afirma que nunca autorizou Mancuso a emitir documentos em seu nome e considera falsos os certificados atribuídos à instituição.

A entidade também declarou que o argentino não integra sua diretoria, não ocupa cargo de autoridade e não possui vínculo contratual ou autorização para representá-la.

Mancuso nega acusações

Mancuso nega ter vendido licenças falsas ou recebido dinheiro dos jogadores. O argentino afirmou que apenas orientava atletas interessados na formação no país e que atua como comentarista de rádio.

Ele também negou ter vínculo com a ATFA e afirmou que os interessados deveriam tratar diretamente com a entidade.

Em 2025, a polícia argentina realizou uma busca e apreensão na sede da ATFA durante uma investigação sobre a emissão irregular de diplomas. Segundo a entidade, nenhum documento que comprovasse a irregularidade foi encontrado. O caso foi arquivado pela Justiça Federal Criminal e Correcional argentina em dezembro daquele ano.

Passagem marcante pelo Santa Cruz

Mancuso teve uma passagem de apenas oito meses pelo Santa Cruz, mas entrou para a história do clube pela repercussão de sua contratação.

Anunciado em fevereiro de 1999, o argentino foi recebido por uma multidão no aeroporto do Recife e estreou justamente contra o Sport, em clássico pelo Campeonato Pernambucano.

Em setembro, Mancuso deixou o Santa Cruz de forma amigável em razão de salários atrasados. Mesmo com pouco tempo no clube, ele é até hoje considerado uma das grandes contratações da história do Tricolor e do futebol pernambucano.

Além do Santa Cruz, o argentino teve passagens por outros grandes clubes, como Real Madrid, Flamengo, Palmeiras e Boca Juniors.

O ex-volante também defendeu a seleção argentina e foi convocado para a Copa do Mundo de 1994, disputada nos Estados Unidos.



Interesse em comprar a SAF do Santa Cruz

Em 2023, Mancuso também demonstrou interesse em participar da compra da SAF do Santa Cruz. Na época, ele esteve à frente de um grupo de investidores estrangeiros que pretendia apresentar uma proposta que poderia chegar a R$ 800 milhões em investimentos ao longo do tempo.

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