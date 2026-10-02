Há 69 anos, Pelé fazia a sua primeira partida em gramados pernambucanos

Em um dia 2 de outubro como esta sexta-feira, em 1957, o time do Santos entrou na Ilha do Retiro para um amistoso com o Sport, trazendo na escalação o garoto Pelé, ainda aos 16 anos

Matéria do primeiro jogo de Pelé em Pernambuco publicada no Diario de Pernambuco (REPRODUÇÃO)

Ainda com 16 anos, o garoto Pelé colocou, pela primeira vez, os seus pés em um gramado pernambucano. Foi na noite de uma quarta-feira, em um 2 de outubro como esta sexta, na Ilha do Retiro.

Após conquistar o bicampeonato paulista em 1957, o Santos embarcou para uma série de amistosos pelo país trazendo na agenda três jogos no estado, contra Sport e Náutico. O primeiro deles foi contra o Leão, na Ilha, há 69 anos.

A reportagem do Diario de Pernambuco estava lá e trouxe a matéria da partida, que terminou em 1 a 1, com o título “Merecia o Esporte um melhor resultado na contenda de estréia do Santos”.

O Peixe ainda era um projeto do timaço que conquistaria, literalmente, o mundo na década seguinte. Trazia no elenco nomes que se tornariam lendários na história do clube e do futebol, como Zito, Pagão e Pepe.

Pelé era um garoto de 16 anos, a dias de completar 17. Porém, com pouco mais de uma temporada como profissional e já com um feito no currículo de deixar o queixo rolar pelo chão.

Dias antes de pisar no gramado da Ilha do Retiro, ele pisou no do Maracanã. Substituindo Del Vecchio, marcou o seu primeiro gol pela seleção brasileira no amistoso contra a Argentina.

Mesmo assim, Pelé era “apenas” uma promessa do futebol nacional. A badalação passava a léguas dele.

A matéria do Diario confirmava o pouco interesse dos torcedores locais:

“Uma assistência reduzida compareceu, ontem, à noite, à Ilha do Retiro, pára presenciar o cortejo inter-estadual entre as equipes do Esporte Clube do Recife e o Santos Futebol Clube, da capital bandeirante. A renda de 255.290 cruzeiros demonstrou o pouco interesse dos aficcionados em assistir à partida”.

O relato da partida destacava uma atuação apenas discreta dos visitantes, revelando uma certa decepção com o desempenho de um time “com um cartaz bem acentuado para o público desportivo”.

“Se não decepcionou, totalmente, também não satisfez, pois esperava-se que o conjunto, formado com grandes «astros» do futebol nacional, como Veludo, Zito, Urubatão, Pelé estivessem tecnicamente perfeito”.

A matéria foi enfática quanto à superioridade dos donos da casa, já exposta no título.

“O empate, portanto, a um tento não satisfez em absoluto à torcida rubro-negra e nem mesmo a torcedores indiferentes porque, falando-se tecnicamente, o conjunto da Ilha do Retiro soube, durante os 90 minutos, dar duro, vibrar, exigir do adversario grande vigilancia para não deixar que a meta confiada a Veludo fosse vasada mais vezes”.

No time rubro-negro, dois nomes que ficariam cravados na história do clube: o goleiro Manga, que viria a se tornar um dos melhores da posição no Brasil, e Traçaia, autor de 202 gols pelo Sport, o maior de todos os tempos.

Os gols

Apesar de não render o esperado, os santistas saíram na frente no “placard”, com um gol de Afonso, aos 39 minutos do primeiro tempo. Osvaldinho empatou logo no começo do segundo tempo.

Pelé foi citado apenas uma vez no texto da matéria publicada na edição do dia 3 de outubro. Não por alguma participação expressiva no jogo, mas por ser um dos destaques santistas.

No entanto, o “Maior de todos os tempos” voltou à Ilha do Retiro, seis dias depois, para o segundo amistoso com o Sport. Desta vez, foi o autor do gol da vitória dos visitante por 2 a 1.

Entre os dois jogos contra o Leão, no dia 4, o Santos encarou o Náutico, nos Aflitos. O placar foi 0 a 0.

Detalhes do jôgo

JOGO — Esporte x Santos (São Paulo).

LOCAL — Ilha do Retiro.

RENDA — Cr$ 255.290,00.

ARBITRAGEM — Francisco Moreno (São Paulo). Dirigiu bem o inter-estadual.

AUXILIARES — Vicente Lobão e Paulo simões, facilitou o trabalho do seu companheiro de arbitragem.

Marcadores:

l.º TEMPO — Santos — 1x0 — «goal» de Afonso, aos 39 minutos.

2.º TEMPO - Esporte — 1x1 — «goal» de Osvaldinho, aos 2 minutos.

«PLACARD» FINAL — Esporte — 1 x Santos 1.

Quadros:

ESPORTE — Manga, Bria e Osmar; Osvaldinho (Zemaria), Mirim e Pinheirense; Traçaia, Naninho, Gunga (Gringo), Roque e Géo.



SANTOS - Veludo, Mauro e Mourão; Fioti, Zito (Brauner), e Urubatão; Tite, Pelé, Afonso (Ivan), Pagão (Dorval) e Pepe.

