Roberto Carlos revela que perdeu 99% do que ganhou nos gramados: 'Deixaram minha conta zerada'

Ex-lateral da Seleção, Real Madrid, Inter de Milão e Palmeiras, Roberto Carlos revelou, durante o "Portugal Football Summit", que foi enganado por empresários, fazendo alerta para os jogadores mais jovens

Roberto Carlos, ex-jogador da Seleção Brasileira (MIGUEL LEMOS/AFP)

Um dos maiores nomes do futebol mundial de todos os tempos, o ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos, pentacampeão com a seleção brasileira em 2002, revelou, durante participação no "Portugal Football Summit", que perdeu 99% de tudo o que ganhou com o futebol.

Segundo o ex-jogador de 53 anos, que defendeu camisas como as do Palmeiras, Inter de Milão, Real Madrid e Corinthians, a reviravolta em sua vida aconteceu por problemas com empresários e também questões de ordem familiar.

"Tive problemas com pessoas que me deixaram com a conta zerada", disse. "Por causa de empresários e questões familiares, perdi 99% de tudo o que tinha ganhado no futebol. Cometi erros e, por isso, peço aos mais jovens que não façam o mesmo", completou o ex-atleta em tom de conselho.

Dono de uma trajetória vencedora, com três Copas do Mundo no currículo, Roberto Carlos afirmou que a mudança de patamar financeiro aconteceu de forma abrupta.

"Numa quinta-feira fui dormir à meia-noite e, na sexta-feira, recebi um monte de papéis que nem sabia que existiam. Ali perdi toda a minha história. Cometi erros e é por isso que peço aos jogadores mais jovens que não façam o mesmo", alertou.

Apesar da reviravolta na vida pessoal, o jogador revelado pelo União São João de Araras disse que sempre se preocupou com a fase pós-carreira enquanto dava sequência à sua trajetória na Europa.

"Sempre pensei nessa etapa (aposentadoria dos campos). Quando decidi deixar o futebol, já tinha a licença de diretor esportivo e trabalhava com diversas marcas", afirmou o jogador que atualmente trabalha como embaixador do Real Madrid.

Pelo clube espanhol, onde atuou por mais de uma década, Roberto Carlos disputou 527 partidas e foi multicampeão se tornando um dos maiores de sua posição no clube merengue. Pela seleção brasileira, ele entrou em campo em 127 oportunidades.